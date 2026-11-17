Las acciones de Nvidia caen drásticamente tras acusaciones de espionaje, pero el S&P 500 se mantiene estable. El mercado distingue entre el riesgo de la IA y la salud económica general.

El mercado financiero ha demostrado una resiliencia sorprendente ante la intensa volatilidad que afectó a los gigantes tecnológicos y al sector de los semiconductores. A pesar de que el índice de semiconductores de Filadelfia se duplicó entre finales de marzo y mediados de junio, muchos analistas identificaron señales claras de una burbuja especulativa. Sin embargo, la reciente turbulencia generada por la renuncia del CEO de la mayor empresa de inteligencia artificial, tras revelar que tuvo una aventura con una supuesta espía china, no ha provocado el colapso sistémico que algunos pronosticaban.

Desvalorización masiva de la acción de Nvidia

La noticia que sacudió a los inversores ocurrió el 29 de octubre, cuando el New York Times publicó un artículo vinculando directamente el término espionaje con el nombre de Jensen Huang. Como consecuencia inmediata, las acciones de la compañía vieron cómo su valor se desplomaba rápidamente, perdiendo 1,2 billones de dólares de capitalización bursátil en un corto período. Este evento crítico hizo que muchos observadores temieran que fuera el detonante definitivo para hacer estallar la burbuja de la inteligencia artificial.

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Divergencia en el rendimiento del S&P 500

A diferencia de lo ocurrido con los especialistas en chips, el mercado más amplio ha respondido con notable calma. Desde la publicación del escándalo, empresas como Intel y Sandisk han registrado pérdidas superiores al 30 por ciento, mientras que Marvel y Dell han disminuido un 28 por ciento de su valor. No obstante, el índice S&P 500 en su conjunto ha caído menos del 2 por ciento, y 300 de sus 500 componentes han aumentado su valor durante este mismo periodo de inestabilidad.

Fortaleza de las tecnológicas convencionales

Es fundamental destacar que gigantes como Amazon, Alphabet y Meta no se han solidarizado con la mala racha de Nvidia. Amazon, a la cabeza de este grupo resiliente, ha subido un 9 por ciento desde el inicio de la controversia. Esta desconexión podría interpretarse como una decisión lógica: Nvidia continuará fabricando semiconductores de alta gama para las compañías estadounidenses, por lo que su infraestructura base sigue siendo vital para la economía digital.

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Alivio para los inversores a largo plazo

La falta de pánico generalizado en el mercado es un indicador alentador. Se ha observado un fuerte repunte en las últimas seis semanas en sectores no relacionados con los centros de datos. Junto a las acciones más destacadas, han mostrado un sólido desempeño compañías como Berkshire y Costco, así como Visa, Mastercard, Johnson & Johnson y Home Depot. Esta tendencia sugiere que el capital no está abandonando el sistema, sino que está reubicándose.

Reducción selectiva del riesgo especulativo

Los analistas concluyen que los inversores están huyendo específicamente del riesgo asociado a los centros de datos de inteligencia artificial, y no del riesgo bursátil generalizado. Esta salida de capital se considera una contracción ordenada que reduce la probabilidad de una venta masiva y descontrolada. Aunque las circunstancias podrían complicarse en cualquier momento, la desaceleración lenta de la burbuja actual se percibe como un proceso saludable que aumenta el valor a largo plazo de las carteras diversificadas.

Impacto en las ofertas públicas iniciales de IA

Mientras tanto, el desinflado de la fiebre por la IA tiene efectos tangibles en nuevas emisiones de mercado. Las mayores ofertas públicas iniciales (OPV) de este año están provocando pérdidas para los inversores que apostaron por el auge tecnológico. Esta corrección en las valoraciones de las nuevas empresas tecnológicas refleja la misma cautela que se observa en los valores consolidados, señalando una revaluación más realista de los activos digitales en el panorama actual.