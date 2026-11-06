Caída tecnológica por resultados electorales y tensión en IA

Las acciones tecnológicas caen tras las elecciones de EE. UU. por temores a regulaciones de centros de datos. Trump critica a los demócratas mientras los inversores evalúan el impacto estatal.

Los mercados financieros registraron fuertes caídas en las acciones tecnológicas esta semana como respuesta directa a los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato celebradas el martes pasado. El evento electoral ha generado una incertidumbre significativa en Wall Street, ya que los inversores temen que el nuevo equilibrio de poderes limitará la construcción de centros de datos esenciales para la expansión de la Inteligencia Artificial.

Mecanismo de la venta masiva en el mercado

Aunque inicialmente los mercados acogieron con positividad los resultados, que entregaron el control del Capitolio al Partido Demócrata mientras la Casa Blanca permanece bajo Donald Trump, la euforia inicial se transformó rápidamente en una ola de ventas. El detonante fue el temor de que la agenda política de los demócratas restrinja el desarrollo infraestructural necesario para sostener la revolución tecnológica actual.

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Esta dinámica ha puesto en vilo el flujo exponencial de fondos que venía absorbiendo el sector de la inteligencia artificial durante los últimos meses, evidenciando la alta sensibilidad de las tecnológicas ante los cambios regulatorios y políticos en Estados Unidos.

Reacción de Trump y postura sobre la tecnología

Donald Trump no tardó en aprovechar la situación para recriminar a los estadounidenses su sentido del voto, asegurando que la Bolsa se desplomó debido al éxito demócrata en las urnas. Publicó en su red social Truth que el resultado era triste y que solo la ciudadanía tenía la culpa de la volatilidad financiera inmediata.

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El jueves siguiente, el presidente afirmó estar 100% a favor de la Super Inteligencia y prometió trabajar con los estados que desean enriquecerse mediante esta tecnología, calificándola de oro puro. Esta postura deja claro que Trump no planea virar su estrategia política ni su apoyo al desarrollo tecnológico, a pesar de haberse manifestado frontalmente en contra de limitar la IA para mantener la ventaja frente a China.

En septiembre, Donald Trump reunió a los principales líderes tecnológicos del país para firmar un acuerdo de autorregulación, demostrando su interés en fomentar la innovación sin restricciones excesivas que puedan frenar la competitividad nacional.

Inversiones de Elon Musk y riesgos bursátiles

Parte de los gigantes empresariales que impulsan esta tecnología han sido los principales donantes de la campaña electoral republicana. El caso paradigmático es el de Elon Musk, quien donó casi 500 millones de dólares a candidatos republicanos. Esta apuesta política fallida ha provocado ahora fuertes caídas bursátiles en sus empresas, Tesla y SpaceX, que busca fusionar.

La conexión entre las inversiones políticas de los magnates tecnológicos y la volatilidad de sus acciones resalta la interdependencia entre el sector privado y el ciclo electoral, amplificando los riesgos cuando los resultados no favorecen las expectativas de los principales aportantes.

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Impacto estatal y perspectivas de los analistas

Grandes analistas de instituciones como Julius Baer consideran que la reacción bajista del mercado por el temor a una regulación federal es exagerada, dado el consenso sobre la importancia estratégica de la inteligencia artificial y el poder de veto presidencial. Sin embargo, el riesgo real se sitúa a nivel estatal, donde se aprobaron más de 45 iniciativas electorales que restringen los centros de datos en estados como Ohio, Nevada y Kansas.

PIMCO y Goldman Sachs advierten que las victorias demócratas a nivel estatal podrían generar moratorias a corto plazo, afectando potencialmente al 45% de la expansión de capacidad planificada en Estados Unidos. Estados como Texas, que concentra entre el 25% y el 30% de todos los centros de datos, son especialmente vulnerables a estos cambios regulatorios locales.

UBS matiza que, aunque la oposición política puede retrasar o encarecer los proyectos, es poco probable que cambie la demanda subyacente. Los inversores ahora evalúan cómo la mayor supervisión del Congreso y los cambios en los gobiernos estatales afectarán el consumo de electricidad, el uso de agua y los permisos de construcción, pero la fiebre por la inteligencia artificial parece lejos de agotarse.