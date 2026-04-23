Caída Pronunciada de los Metales Preciosos y Perspectivas para el Aluminio

Análisis de la reciente caída de los metales preciosos, especialmente oro y plata, influenciada por la inflación, las tasas de interés y la guerra en Ucrania. Se examina también la situación del aluminio, afectado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y las interrupciones en el suministro.

Los metales preciosos experimentaron una caída significativa en marzo, marcando una de las mayores disminuciones mensuales en años. Inicialmente, durante las primeras dos semanas del conflicto bélico, el oro se comportó como un activo de riesgo, pero la presión a la baja se intensificó a mediados de mes.

Este cambio se debió a los temores de inflación exacerbados por la crisis energética, lo que llevó a los inversores a descartar la posibilidad de recortes en las tasas de interés, e incluso a anticipar aumentos en Europa. La duración de las interrupciones en el suministro de petróleo será crucial, ya que cada semana que pase aumentará la preocupación por una desaceleración del crecimiento económico, contrarrestando el riesgo de subidas de tipos y potencialmente impulsando el oro al alza.

La situación actual presenta un desafío complejo para los bancos centrales, quienes deben equilibrar las elevadas expectativas de inflación con el riesgo de una crisis de consumo que pueda frenar el crecimiento. La dificultad para gestionar una crisis inflacionaria de origen en la oferta podría obligarlos a apoyar el consumo incluso frente al aumento de la inflación.

A corto plazo, la inflación podría seguir siendo el factor dominante, mientras que algunos bancos centrales podrían verse forzados a defender sus divisas, lo que podría ejercer una presión adicional a la baja sobre el oro. Sin embargo, a largo plazo, el creciente déficit fiscal de Estados Unidos, impulsado por el aumento del gasto militar y la incertidumbre en los ingresos arancelarios, volverá a ser un factor clave, impulsando una nueva subida en los precios de los metales preciosos.

Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la guerra en Oriente Medio podría desencadenar una reconfiguración de las alianzas estratégicas y un debilitamiento del sistema del petrodólar. Esta tendencia debilitaría al dólar estadounidense, reduciría la demanda de bonos del Tesoro de EEUU y, en última instancia, beneficiaría a los metales preciosos.

La plata y los metales del grupo del platino, como el paladio y el platino, son particularmente vulnerables a las preocupaciones sobre la demanda industrial, debido a los precios récord de los metales y los altos costos de la energía, que podrían desacelerar el crecimiento. En el mercado de metales industriales, prevemos una continuación de la fragmentación, con las materias primas afectadas por restricciones de oferta superando a aquellas más sensibles a la demanda.

El aluminio se destaca como un metal con un sólido respaldo, ya que el mercado está descontando cada vez más la persistencia de las interrupciones en Oriente Medio, considerando tanto los efectos inmediatos como los riesgos continuos para la logística, la disponibilidad de materias primas y la producción. Los países del Golfo representan una parte significativa de la producción mundial de aluminio, y su dependencia de las importaciones de alúmina, la materia prima esencial para la producción de aluminio, los hace vulnerables a cierres de rutas marítimas como el estrecho de Ormuz.

Esta situación ha reducido la disponibilidad de materias primas, obligando a las fundiciones a reducir o incluso suspender sus operaciones. Estimamos que entre el 1,5% y el 2,5% del suministro mundial de aluminio podría verse afectado durante el resto del año. La recuperación de la producción tras un periodo de inactividad suele requerir entre 6 y 9 meses, lo que sugiere que las interrupciones en el suministro podrían persistir incluso después de un alto el fuego.

Al mismo tiempo, se espera una recuperación de la demanda a medida que disminuyan los riesgos de recesión y se evite la destrucción de la demanda. Más allá de esta dinámica a corto plazo, mantenemos una perspectiva optimista sobre la demanda de aluminio en los próximos trimestres, impulsada por la electrificación y la sustitución del cobre. A pesar de este contexto favorable, los precios del aluminio aún no reflejan completamente el fortalecimiento de los fundamentos.

Una de las razones es el posicionamiento actual del mercado de futuros, que ya tiene una fuerte posición larga, lo que ha moderado la disposición de los inversores a aumentar su exposición. Sin embargo, a medida que las interrupciones del suministro se hagan más evidentes en el mercado físico, donde las existencias son limitadas, anticipamos un ajuste significativo en los precios.

La volatilidad en los mercados de metales preciosos e industriales continuará siendo alta, influenciada por factores geopolíticos, económicos y las decisiones de los bancos centrales





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