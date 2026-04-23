Caída Pronunciada de los Metales Preciosos en Marzo: Análisis y Perspectivas

El oro y la plata sufrieron una de las mayores caídas mensuales de los últimos años en marzo, influenciada por los temores de inflación y las expectativas de subidas de tipos de interés. Se analiza el impacto de la guerra en Oriente Medio, el déficit fiscal de EEUU y la situación del aluminio.

Los metales preciosos experimentaron una caída significativa en marzo, marcando una de las mayores disminuciones mensuales en años. Inicialmente, durante las primeras dos semanas del conflicto bélico, el oro se comportó como un activo de riesgo, pero la presión a la baja se intensificó a mediados de mes.

Este cambio se debió a los temores de inflación exacerbados por la crisis energética, lo que llevó a los inversores a descartar la posibilidad de recortes en las tasas de interés, e incluso a anticipar aumentos en Europa. La duración de las interrupciones en el suministro de petróleo será crucial, ya que cada semana que pase aumentará la preocupación por una desaceleración del crecimiento económico, contrarrestando el riesgo de subidas de tipos y potencialmente impulsando el oro al alza.

La situación actual presenta un desafío complejo para los bancos centrales, quienes deben equilibrar las elevadas expectativas de inflación con el riesgo de una crisis de consumo que pueda frenar el crecimiento. La dificultad para gestionar una crisis inflacionaria de origen en la oferta podría obligarlos a apoyar el consumo incluso frente al aumento de la inflación.

A corto plazo, la inflación podría seguir siendo el factor dominante, mientras que algunos bancos centrales podrían verse forzados a defender sus divisas, lo que podría ejercer una presión adicional a la baja sobre el oro. Sin embargo, a largo plazo, el creciente déficit fiscal de Estados Unidos, impulsado por el aumento del gasto militar y la incertidumbre en los ingresos arancelarios, volverá a ser un factor clave, impulsando una nueva subida en los precios de los metales preciosos.

Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la guerra en Oriente Medio podría desencadenar una reconfiguración de las alianzas estratégicas y un debilitamiento del sistema del petrodólar. Esta tendencia debilitaría al dólar estadounidense, reduciría la demanda de bonos del Tesoro de EEUU y, en última instancia, beneficiaría a los metales preciosos.

La plata y los metales del grupo del platino, como el paladio y el platino, son particularmente vulnerables a las preocupaciones sobre la demanda industrial, debido a los precios récord de los metales y los altos costos de la energía, que podrían desacelerar el crecimiento. En el mercado de metales industriales, prevemos una continua fragmentación, donde las materias primas con restricciones de oferta superarán a aquellas más sensibles a la demanda.

El aluminio se destaca con un sólido respaldo, ya que el mercado está descontando cada vez más la persistencia de las interrupciones en Oriente Medio, considerando tanto los efectos inmediatos como los riesgos continuos para la logística, la disponibilidad de materias primas y la producción. Los países del Golfo representan una parte significativa de la producción mundial de aluminio, y su dependencia de las importaciones de alúmina, la materia prima clave, los hace vulnerables al cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha reducido la disponibilidad de materias primas y obligado a las fundiciones a reducir o incluso detener su producción.

Estimamos que entre el 1,5% y el 2,5% del suministro mundial de aluminio podría verse afectado durante el resto del año, y la recuperación de la producción podría tardar entre 6 y 9 meses, incluso después de un alto el fuego. Además, se espera una recuperación de la demanda a medida que disminuyan los riesgos de recesión.

A pesar de esta dinámica a corto plazo, mantenemos una perspectiva optimista sobre la demanda de aluminio en los próximos trimestres, impulsada por la electrificación y la sustitución del cobre. Sin embargo, los precios del aluminio aún no reflejan completamente estos fundamentos sólidos. Una de las razones es el posicionamiento actual del mercado, con una fuerte posición larga en futuros, lo que ha moderado la disposición de los inversores a aumentar su exposición.

No obstante, a medida que las interrupciones en el suministro se hagan más evidentes en el mercado físico, donde las existencias ya son limitadas, anticipamos un ajuste significativo en los precios. En resumen, el panorama para los metales preciosos y los metales industriales es complejo y está influenciado por una combinación de factores geopolíticos, económicos y de oferta y demanda.

La inflación, las políticas de los bancos centrales, los conflictos bélicos y las interrupciones en la cadena de suministro son elementos clave que determinarán la evolución de estos mercados en los próximos meses y años. La volatilidad seguirá siendo alta, y los inversores deberán estar atentos a los acontecimientos y ajustar sus estrategias en consecuencia. La diversificación y la gestión del riesgo serán fundamentales para navegar en este entorno incierto





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