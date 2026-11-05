Caída histórica en bolsas asiáticas por temor a frenos políticos a la IA

Los índices bursátiles de Asia se desploman ante el riesgo de que los demócratas en EE.UU. reduzcan la inversión en infraestructura de inteligencia artificial que impulsa los mercados.

Las principales bolsas de valores de Asia registraron caídas dramáticas este viernes, impulsadas por una ola masiva de ventas en el sector tecnológico de Estados Unidos. Los inversores reagruparon posiciones con urgencia debido a la incertidumbre política que surge tras la reciente victoria electoral de los demócratas en Estados Unidos, cuya nueva mayoría legislativa podría modificar drásticamente el panorama de la inversión en inteligencia artificial.

Colapso bursátil en mercados asiáticos

El impacto inicial se sintió con mucha fuerza en el índice Kospi de Corea del Sur, que cayó más de un 8% apenas comenzó la sesión de operaciones. La magnitud de esta caída provocó que los reguladores del mercado suspendieran temporalmente las transacciones para estabilizar la situación. En el mercado nipón, el índice Nikkei 225 también experimentó una retracción significativa, descendiendo cerca de un 6% durante la jornada. Paralelamente, el índice de referencia de Taiwán, conocido como Taiex, no se quedó atrás y retrocedió alrededor de un 8% en la primera parte de la sesión.

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Dependencia de la infraestructura tecnológica

Las empresas tecnológicas asiáticas han sido motores fundamentales en la cadena de suministro global de electrónica, especialmente por la demanda insaciable de componentes críticos como los semiconductores. Estos chips son esenciales para construir los enormes centros de datos requeridos para impulsar los modelos de inteligencia artificial. Gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta, Amazon y Google han acumulado enormes inversiones en nuevas instalaciones de procesamiento, lo que les ha valido el calificativo de hiperescaladores en el sector.

La magnitud de esta actividad económica ha sido tal que un estudio de la Columbia Business School estima que la inversión en infraestructura relacionada con la inteligencia artificial fue el factor que impulsó casi la totalidad del crecimiento observado en el producto interno bruto de Estados Unidos a finales del año pasado. Esta dependencia estructural explica por qué cualquier señal de cambio en la política de gastos públicos genera tanta volatilidad en los mercados asiáticos.

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Implicaciones políticas y cambio de rumbo

El rechazo al impacto ambiental y comunitario de los nuevos centros de datos se ha convertido en un tema central durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Con esta victoria contundente, los demócratas han obtenido el control absoluto tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, además de ganar varios escaños estatales que estaban en disputa. Este cambio en el equilibrio de poder ha generado preocupaciones generalizadas entre los analistas del mercado.

Existe un riesgo concreto de que los representantes demócratas bloqueen o ralenticen deliberadamente el gasto en nueva infraestructura de inteligencia artificial. Dado que esta inversión actúa como un motor clave del crecimiento económico tanto para Estados Unidos como para Asia, cualquier frenazo administrativo podría tener consecuencias significativas para las cadenas de suministro globales y la rentabilidad de las empresas tecnológicas involucradas.

Viabilidad económica y próximos pasos

La reciente volatilidad se suma a un año marcado por fuertes oscilaciones en algunos mercados asiáticos, especialmente en el Kospi, donde los inversores han tenido que navegar por la incertidumbre. Actualmente, los participantes del mercado están evaluando con detenimiento la sostenibilidad del actual auge de la inteligencia artificial. La pregunta fundamental que guía las decisiones de inversión hoy en día es la rentabilidad final de inversiones de tal magnitud y duración.

Mientras los mercados intentan digerir el resultado electoral, los analistas observan de cerca si las nuevas autoridades legislativas en Washington implementarán regulaciones más estrictas o recortes presupuestarios. Hasta que haya claridad sobre la dirección de la política de infraestructura tecnológica, se espera que los mercados asiáticos mantengan niveles elevados de estrés y correcciones significativas en sus valoraciones.