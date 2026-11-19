Los precios de la gasolina en EE. UU. caen 50,5 centavos en tres semanas. Analizamos las causas y el impacto en consumidores y petroleras.

Los estadounidenses están presenciando una caída sin precedentes en los costos de combustible, un fenómeno que podría influir significativamente en el clima electoral de las próximas elecciones intermedias. El promedio nacional de la gasolina regular ha experimentado una reducción drástica, desplomándose 50,5 centavos de dólar entre el 29 de octubre y el jueves pasado. Este descenso representa la mayor baja registrada en un periodo de tres semanas desde el año 2000, superando incluso los volatilidades observadas durante la crisis financiera de 2008.

Detalles de la caída de precios de gasolina

Según los datos analizados por CNN basados en estadísticas de la AAA, los precios alcanzaron su nivel más bajo el jueves con un promedio de US$ 3,72 por galón. Esta cifra sitúa el costo del combustible por debajo del nivel registrado el 16 de marzo, marcando un hito importante para los conductores tras meses de incrementos constantes. En términos porcentuales, la disminución acumula un retroceso del 12% en apenas un mes, lo cual constituye la mayor caída porcentual desde el inicio de la pandemia de covid-19 a principios de 2020.

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La secuencia de reducción ha sido notablemente prolongada. Tras alcanzar su punto máximo el 24 de octubre, los precios han disminuido durante 26 días consecutivos hasta el 19 de noviembre de 2026. Esta racha negativa para los costos es la más larga registrada desde un periodo de 33 días que concluyó a finales de junio. La consistencia de esta tendencia diaria ha sorprendido a los expertos del sector energético, quienes han monitoreado de cerca la evolución de los mercados para identificar patrones sostenibles.

Razones del descenso de costos de combustible

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, ha señalado que las condiciones estacionales juegan un papel fundamental en esta dinámica. La demanda de gasolina suele decrecer naturalmente cuando la temperatura baja y los días se acortan, ya que los estadounidenses tienden a conducir menos durante el invierno. Esta reducción en la actividad de los vehículos crea un exceso de oferta temporal que presiona a la baja los precios en las estaciones de servicio, siempre que otros factores macroeconómicos se mantengan estables.

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Paralelamente, el mercado de futuros del petróleo ha retrocedido desde niveles de tres dígitos, eliminando el temor inicial a una escalada del conflicto con Irán. La continuidad del flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz, a pesar de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, ha permitido reponer las reservas comerciales críticas en el territorio nacional. Esta estabilidad logística ha aliviado las presiones inflacionarias que amenazaban con mantener los costos altos durante los próximos meses.

Además, la resolución de los problemas operativos en las refinerías de la región de los Grandes Lagos ha contribuido a normalizar la oferta. Estas interrupciones previas habían provocado aumentos disparados en los precios locales, pero su corrección ha ayudado a equilibrar la red de distribución. La combinación de estos factores técnicos y logísticos ha creado un entorno favorable para la reducción de los precios al público, ofreciendo un alivio inmediato a los consumidores.

Impacto en petroleras y consumidores

Los grandes actores del sector energético, ExxonMobil y Chevron, han reportado aumentos considerables en sus beneficios debido a los altos precios registrados durante el tercer trimestre. Los accionistas de estas corporaciones, incluyendo figuras influyentes como Donald Trump, han podido capitalizar estas ganancias excepcionales. Sin embargo, la reciente caída de los precios comienza a erosionar estos márgenes de beneficio extraordinarios, lo que podría afectar la valoración de sus acciones en el corto plazo.

A pesar del descenso actual, la carga financiera sobre los hogares estadounidenses sigue siendo abrumadora. Una investigación de la Universidad de Brown revela que los consumidores han gastado US$ 162.000 millones adicionales en gasolina y diésel desde el inicio de la guerra con Irán. Esta cifra equivale a más de US$ 1.200 por hogar, una cantidad significativa que impacta el presupuesto familiar mensual y reduce el poder adquisitivo general de la economía.

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El promedio nacional de US$ 3,72 por galón registrado este jueves se mantiene muy por encima de los US$ 3,09 observados hace un año. Esta diferencia estructural evidencia que el alivio actual es relativo y que los costos reales continúan siendo elevados en comparación con los estándares históricos. Los analistas advierten que el Día de Acción de Gracias podría registrar el precio de la gasolina más alto de la historia, superando el récord establecido en 2022 de US$ 3,55 por galón según datos de GasBuddy.

Perspectivas futuras de precios de gasolina

Las proyecciones para las próximas semanas y meses sugieren que los precios podrían estabilizarse en un rango intermedio alrededor de los 3 dólares por galón. Patrick De Haan ha expresado esta expectativa con cautela, advirtiendo que cualquier escalada repentina del conflicto con Irán podría detener o revertir rápidamente esta tendencia a la baja. La geopolítica sigue siendo el factor más impredecible en el mercado energético, capaz de alterar los pronósticos en cuestión de horas.

Los consumidores deben permanecer vigilantes ante la posibilidad de un nuevo estallido de hostilidades en el Medio Oriente. La estabilidad del suministro a través del estrecho de Ormuz es crucial para mantener los precios bajos, pero la disputa entre Estados Unidos e Irán mantiene la tensión en niveles elevados. Cualquier interrupción en esta vía marítima estratégica tendría un impacto inmediato y severo en los precios de la gasolina, revertiendo los avances logrados en las últimas semanas.