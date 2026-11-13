Caída global de Microsoft 365 y Outlook paraliza a miles de empresas

La caída global de Microsoft 365 y Outlook, que dura más de 14 horas, paraliza a empresas, bancos y hospitales en todo el mundo.

El servicio de correo electrónico de Microsoft sufrió un fallo a nivel global que afecta a miles de empresas, entre ellas bancos, gobiernos y sistemas sanitarios. La incidencia en Microsoft 365 comenzó la tarde del jueves, sobre las 18.35, y paralizó parte de la actividad de empresas e instituciones en distintos países.

La interrupción se prolonga durante más de 14 horas y ha afectado sobre todo al uso de Outlook. Según las incidencias registradas en la plataforma Downdetector, la imposibilidad de acceder a los servicios de la suite ha llevado a varias organizaciones a detener sus operaciones.

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Alcance de la caída de Microsoft 365 y Outlook

Microsoft no ha publicado cifras exactas sobre el número de usuarios afectados por la incidencia. El paquete de productividad y colaboración basado en la nube del gigante tecnológico es utilizado por más de 3,6 millones de empresas en todo el mundo.

Además, el servicio cuenta con unos 450 millones de usuarios de pago. Por ese motivo, el fallo tiene un impacto amplio, porque no se limita al correo sino que también afecta a herramientas de colaboración usadas a diario por equipos de trabajo.

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Bancos, hospitales y gobiernos afectados por el fallo

El banco Santander indicó que sigue de cerca la incidencia global de Microsoft 365, que afecta a empresas de todo el mundo. La entidad aseguró que su aplicación, la banca online, las tarjetas, los cajeros y los pagos funcionan con normalidad.

Santander también informó de que ha activado sus protocolos de continuidad de negocio y que continúa atenta a la evolución de la caída. En otros sectores, como el energético, el hotelero y el financiero, las empresas han reportado problemas similares en las últimas horas.

Varios centros de atención primaria y hospitales británicos comunicaron dificultades para gestionar correos y formularios web. Los centros pidieron a los pacientes que llamen por teléfono para consultas urgentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda confirmó que la caída paralizó la recepción de correos en todas sus embajadas, consulados y oficinas de representación en el mundo. Por su parte, Workhorse Group tuvo que posponer la publicación de su informe financiero del tercer trimestre y su conferencia con inversores, que estaban programadas originalmente para el jueves 12 de noviembre, por los fallos en Outlook y Teams.

Descarte de ciberseguridad y riesgos señalados por expertos

Microsoft ha descartado que la incidencia sea un problema de ciberseguridad. Aunque esta noticia es positiva para la seguridad de los datos, no reduce el impacto, porque miles de empresas se han quedado sin correo y sin herramientas de colaboración.

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Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal, advirtió de tres riesgos principales. El primero es la pérdida de visibilidad cuando caen a la vez el correo y las consolas de seguridad. El segundo es el fraude oportunista con falsos avisos de restablecimiento de acceso, y el tercero es el uso improvisado de canales no autorizados, que podrían provocar brechas de datos.

Los expertos también calculan el coste económico de la interrupción y advierten de que las pequeñas empresas serán las más afectadas por el fallo tecnológico, al disponer de menos recursos para mantener su actividad.

Compensaciones posibles para empresas con contratos corporativos

Las empresas con contratos corporativos de Microsoft 365 podrían reclamar compensaciones económicas, conocidas como créditos de servicio. Esta posibilidad aparece tras superarse los tiempos máximos de inactividad garantizados en sus Acuerdos de Nivel de Servicio.

Las organizaciones afectadas deberían revisar las condiciones de su contrato y la duración real de la interrupción para valorar una reclamación. Mientras tanto, las entidades que dependen de la suite tecnológica deben mantener sus protocolos de continuidad y canales alternativos de comunicación.