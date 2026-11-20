El Nasdaq cae un 5,28 % por ventas masivas de IA. Anthropic, Nvidia y semiconductores sufren pérdidas. Trump exige centros de datos en EE.UU.

Los mercados bursátiles estadounidenses registraron su jornada más negativa desde abril de 2025, con el índice tecnológico Nasdaq cerrando con un desplome severo del 5,28 %. Este colapso generalizado fue impulsado principalmente por ventas masivas de acciones vinculadas al sector de la inteligencia artificial, lo que provocó que el índice cayera hasta los 22.617 puntos. La volatilidad extendió su impacto negativo al Dow Jones de Industriales, que también perdió terreno al descender un 1,93 % y situarse en los 48.147 puntos. Estos niveles negativos marcaron varios hitos financieros críticos para el año en curso.

Impacto financiero en el sector tecnológico

El Nasdaq borró por completo todas las ganancias acumuladas durante el año 2026 en esta única sesión de trading. Paralelamente, tanto el Dow Jones de Industriales como el índice S&P 500 entraron oficialmente en territorio de corrección, al ubicarse más de un 10 % por debajo de sus últimos máximos históricos registrados previamente. La plataforma de análisis Fidelity señala que el sector tecnológico acumula las mayores pérdidas de la semana, con un descenso general del 7 %, mientras que el subsector de los semiconductores sufre una caída aún más pronunciada del 11 %.

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Caída de Anthropic y gigantes de chips

El principal detonante de la venda masiva fue la primera jornada completa de cotización de Anthropic, la cual se caracterizó por fuertes ventas y cerró con una bajada del 8,5 %. Esto ocurrió justo después de que la empresa protagonizara la mayor salida a bolsa de la historia el jueves, con una captación de 93.500 millones de dólares tras la sobreasignación de acciones. Esta cifra superó el hito alcanzado por SpaceX en junio, pero la euforia inicial no se mantuvo ante la presión vendedora. Otras empresas del ecosistema de IA también se contagiaron de la caída, como Sandisk (-16 %), Micron (-13,9 %), AMD (-13,3 %), Broadcom (-12,3 %), Oracle (-8,5 %) y Nvidia (-14 %).

La fabricante de chips Nvidia, hasta hace poco la cotizada más grande del mundo, enfrenta una crisis de liderazgo y dudas sobre la sostenibilidad del sector. Aunque reportó el martes que duplicó sus beneficios e ingresos en el último trimestre, la acción ha recortado un 22 % de valor en la semana. Nvidia encadena ya siete semanas consecutivas a la baja, lo que constituye su peor racha desde la crisis financiera de 2008. Richard Saperstein, director de inversiones de Treasury Partners, explicó a CNBC que este entorno refleja una desaceleración en la construcción de centros de datos y menores fuentes de financiación para proyectos relacionados con la IA.

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Intervención política y regulación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este viernes que las empresas tecnológicas construyan sus centros de datos dentro del país. Advirtió que su Gobierno no permitirá que estas compañías desarrollen dichas infraestructuras en el extranjero, afirmando en una rueda de prensa en la Casa Blanca: "No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país". El mandatario comparó esta situación con la fabricación de chips y otras industrias que se trasladaron al extranjero, lo que, según dijo, provocó que Estados Unidos comenzara a quedarse atrás.

Trump también elogió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, describiéndolo como "un excelente hombre de negocios, un empresario nato" y destacando su papel en la operación por la que el Gobierno estadounidense adquirió acciones del fabricante de semiconductores Intel. Estas declaraciones llegan mientras Lutnick afronta críticas de legisladores y otros sectores por la demora en sancionar a Megaspeed, una empresa tecnológica vinculada al escándalo de Nvidia. Además, existen demandas para establecer normas más estrictas sobre el acceso de China a centros de datos en el extranjero. Esto ocurre tras el viaje de Trump a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, en medio de una creciente controversia por la expansión de estas instalaciones.

Reacción del mercado y activos refugio

Las instalaciones de centros de datos han generado oposición en numerosas comunidades debido a su elevado consumo eléctrico y de agua, así como por su impacto en las facturas de los hogares y sus efectos ambientales. En las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, votantes de al menos 38 jurisdicciones rechazaron o aprobaron restricciones a este tipo de proyectos. En el mercado financiero, el índice Vix, conocido como el indicador del miedo, se disparó este viernes un 26 %, hasta los 35,89 puntos, alcanzando su máximo en lo que va de año.

Los inversores buscaron activos refugio ante esta incertidumbre. El petróleo intermedio de Texas roza los 84 dólares, recortando un 4 % semanal, ya que el aumento de las reservas de crudo comerciales en Estados Unidos pesó más que las hostilidades en Oriente Medio que afectan al estrecho de Ormuz. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,95 %. Por su parte, el valor de la onza de oro cayó a 3.526 dólares debido a la presión por la subida de intereses en EE.UU. y las caídas en el sector tecnológico. La aversión al riesgo también afectó al bitcóin, que perdió casi un 5 % de valor este viernes y cayó por debajo de los 60.000 dólares, alimentado por la expectativa de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en su reunión de política monetaria de diciembre.