El Bitcoin pierde más del 20% en el mes. Expertos de Miralta AM y A&G Global Investors analizan el impacto de la inflación y la Reserva Federal en la recuperación.

La cotización de Bitcoin ha registrado una caída superior al 20% durante lo que va de mes, elevando la inquietud entre los inversores debido a la espiral bajista que afecta a todo el ecosistema de activos digitales. Esta caída generalizada ha sido aciago para el conjunto de los criptoactivos, con un 25% de desplome en Ethereum, un 30% en Hyperliquid y un 40% en Zcash, aunque un rebote reciente permite al líder recuperar el umbral de los 60.000 dólares.

Crisis macroeconómica y fortaleza del dólar

Los analistas consultados coinciden en que esta caída tiene poco de cripto y se debe principalmente a factores macroeconómicos globales, donde la fortaleza del dólar y el dinero actúan como factores de presión. Manuel Ernesto de Luque, CEO de Block Asset Management, explica que no ha quebrado ninguna entidad grande y que se ha vendido todo lo que huele a riesgo, mientras que Jaime Muñoz Ruiz, gestor de Miralta AM, destaca que el precio cotiza a la mitad de su máximo y que bitcoin cae de la mano del oro.

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Factores de oferta y demanda estructural

Rubén Ayuso, gestor del fondo Criptomonedas FIL de A&G Global Investors, señala que aunque no hay grandes titulares ni nuevos productos estrella, existen números de oferta y demanda que dan aliento a los inversores a largo plazo. Desde hoy hasta el año 2140 quedan por minar en torno a 900.000 bitcoins, mientras que en apenas tres años, MicroStrategy y la compañía de Michael Saylor han acumulado entre ambos más de 1,6 millones de bitcoins, creando un desequilibrio que solo puede ajustarse por precio.

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El papel de la Reserva Federal y la inflación

La Reserva Federal tiene un papel prioritario en la recuperación del mercado cripto, ya que el primer catalizador sería un tipo real a la baja y un dólar más débil. Jaime Muñoz enfatiza que las perspectivas ofrecen señales esperanzadoras si la inflación general de Estados Unidos baja hacia el 2% en primavera, siempre que la subyacente no repunte, lo que quitaría presión a la Fed y permitiría que los mercados alcancen un punto de inflexión.

Precedentes tecnológicos y recuperación

Jorge Schnura, experto cripto y profesor en IE University, sugiere que ejemplos como Anthropic pueden sembrar un precedente inquietante si OpenAI sale a Bolsa, afectando también a laboratorios de IA más pequeños. No obstante, Rubén Ayuso recuerda que la historia de bitcoin deja una lección poco intuitiva, ya que ni siquiera son necesarios grandes catalizadores para salir de mínimos, como se vio con el lanzamiento de futuros en CME o la salida a Bolsa de Coinbase.