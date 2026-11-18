La luz baja un 19,25% hoy. Conoce los horarios más económicos (3-4h) y caros (19-20h) para optimizar tu factura eléctrica en el PVPC y el mercado mayorista.

El mercado de la electricidad ha registrado una importante caída del 19,25 % en su precio hoy, un dato que podría aliviar considerablemente las cuentas de miles de hogares y empresas españolas. El promedio del precio de la luz en el Mercado Minorista Voluntario para el Pequeño Consumidor ( PVPC) se sitúa en 165,5 €/MWh, mientras que en el mercado mayorista, conocido como Pool, la media es de 52,13 €/MWh.

Estas cifras reflejan una tendencia a la baja significativa que contrasta con periodos anteriores de alta volatilidad. La reducción generalizada en las cotizaciones ofrece una oportunidad concreta para que los consumidores ajusten sus hábitos de consumo y aprovechen las franjas horarias con menores costos energéticos durante este día.

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Horarios de menor coste energético

La franja horaria más económica del día se ubica entre las 3:00 y las 4:00 horas, momento en el que el precio de la luz alcanzará un mínimo de 75,22 euros/MWh en el mercado minorista. Esta disponibilidad de precios bajos es idónea para programar el uso de electrodomésticos y realizar actividades de alto consumo energético, maximizando así el ahorro en la factura.

En el ámbito del Pool mayorista, la situación es aún más favorable en estas primeras horas de la madrugada. Entre las 3:00 y las 4:00, el precio de la luz en el mercado mayorista de electricidad se registrará en 0 €/MWh, lo que indica una abundancia excepcional de oferta o una demanda mínima en el sistema eléctrico nacional.

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Principales precios horarios por sector

El desglose detallado del precio de la luz hoy por horas para el consumidor en el PVPC muestra fluctuaciones notables a lo largo del día. La franja de las 3:00 a las 4:00 se mantiene en 75,22 €/MWh, seguida por un aumento a 136,99 €/MWh de 7:00 a 8:00. Posteriormente, el precio sube a 184,06 €/MWh entre las 11:00 y las 12:00, para luego moderarse a 145,74 €/MWh de 15:00 a 16:00.

Las horas de máxima demanda también se reflejan en los datos del Pool mayorista, donde los precios varían según la dinámica de oferta y demanda. Se registra un valor de 63,19 €/MWh de 7:00 a 8:00, una caída a 25,03 €/MWh de 11:00 a 12:00, y un incremento a 50,28 €/MWh de 15:00 a 16:00. La tendencia continúa con 118,7 €/MWh de 19:00 a 20:00 y 64,76 €/MWh de 23:00 a 24:00.

Picos de consumo y estrategias de ahorro

El precio más caro de la luz hoy ocurre durante la franja horaria de las 19:00 a las 20:00 horas, cuando el costo para el pequeño consumidor en el PVPC alcanza los 293,79 euros/MWh. Durante este periodo, es altamente recomendable evitar el uso de dispositivos de alto consumo eléctrico, como lavadoras, secadoras o hornos, con el fin de minimizar los costes energéticos personales.

El Pool eléctrico funciona como el mercado mayorista de electricidad donde se determina el precio base de la luz en función de la oferta y la demanda del sistema. Mientras que el PVPC es la tarifa regulada por el gobierno español diseñada específicamente para pequeños consumidores, como hogares y pequeñas empresas con una potencia contratada de hasta 10 kW, comprender ambos mecanismos es clave para gestionar el gasto eléctrico de forma eficiente.