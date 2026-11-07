Caída de tecnológicas y burbuja IA: Inversiones récord y flujo negativo

Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft inyectan 774.000 millones en IA. El flujo de caja negativo dispara dudas sobre la viabilidad de estos proyectos tecnológicos.

La reciente caída bursátil de las principales empresas tecnológicas ha reactivado los debates sobre la posible formación de una burbuja en el sector de la inteligencia artificial. En el año 2026, los gigantes Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft han comprometido conjuntamente una inversión masiva de 774.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 693.000 millones de euros. Esta cifra representa un compromiso financiero sin precedentes que busca sostener la infraestructura necesaria para el desarrollo de estas nuevas tecnologías.

El volumen de capital invertido ha sufrido incrementos sucesivos a lo largo del ejercicio, generando un clima de escepticismo entre los inversores institucionales. La principal preocupación reside en la espiral de flujo de caja libre negativo en la que se encuentra la mayoría de estas compañías, lo que ha sembrado dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de los modelos de negocio actuales en el segmento de la inteligencia artificial.

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CapEx récord en Alphabet y Google

La mayor parte de esta inversión colossal se ha destinado específicamente a la adquisición de servidores, la construcción de centros de datos y el fortalecimiento de la infraestructura de red. En este contexto, Alphabet confirmó recientemente un nuevo rango de previsión de gastos de capital para todo el año 2026, situándolos entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. La compañía mantiene la expectativa de que estos gastos aumenten significativamente incluso en el año 2027.

Anat Ashkenazi, vicepresidenta sénior y directora financiera de Alphabet y Google, detalló que el gasto de capital ascendió a 51.400 millones de dólares únicamente en el tercer trimestre. De esta cantidad, aproximadamente el 65% correspondió a servidores y equipos de red con una vida útil de seis años, mientras que el 35% restante se destinó a centros de datos con una vida útil entre siete y cuarenta años.

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Este escenario financiero ha llevado a Alphabet a generar flujo de caja libre negativo por segundo trimestre consecutivo, por un importe de 9.065 millones. Como consecuencia directa de esta situación, la matriz de Google ha suspendido nuevamente los planes de recompra de acciones, medida que ha contribuido a que sus acciones caigan más de un 30% desde su máximo anual, registrando un retroceso del 18% en el último mes.

Amazon amplía inversiones tecnológicas

La situación en Amazon refleja una tendencia similar dentro del mercado tecnológico. La compañía anunció que sus inversiones totales para 2026, impulsadas principalmente por el avance en la inteligencia artificial, rondarán los 220.000 millones de dólares. Esta cifra confirma la apuesta agresiva de la firma por expandir su capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos.

Las acciones de Amazon se desplomaron un 10% en Bolsa tras el anuncio de sus resultados, devolviendo la incertidumbre sobre su evolución futura, si bien ha logrado evitar el desplome total experienced por otros grupos tecnológicos en los últimos días. La compañía reconoció que su flujo de caja libre disminuyó hasta registrar una salida de 42.400 millones en los últimos doce meses.

Esta salida de capital se debe principalmente a un aumento interanual de 94.800 millones en las compras de propiedades y equipos. La magnitud de estas adquisiciones ha sido el factor determinante detrás de la contracción en la liquidez operativa, obligando a la empresa a reevaluar su estrategia de distribución de capital a los accionistas.

Meta Platforms y el costo del cómputo

Meta Platforms también se encuentra en cifras de inversión en máximos históricos. Tras varios aumentos en sus estimaciones durante el año, la matriz de Facebook prevé que los gastos totales para todo el año 2026 se sitúen en el rango de 175.000 a 179.000 millones de dólares. Esta cifra representa un salto significativo en la asignación de recursos corporativos.

En el trimestre entre julio y septiembre, Meta disparó su gasto de capital hasta la cifra histórica de 34.900 millones. Estas partidas fueron impulsadas exclusivamente por las inversiones en servidores, centros de datos e infraestructura de red. La compañía de Mark Zuckerberg volvió a registrar flujo de caja libre negativo, acumulando tres trimestres consecutivos en esta situación por un importe de 2.120 millones.

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Esta situación llevó a Meta a suspender las recompras de acciones, manteniendo la tendencia observada en competidores. Susan Li, directora financiera de la empresa, señaló que la compañía está en una fase inicial del desarrollo de sus planes de presupuesto para el próximo año. El mercado recuerda que Meta ha comentado su intención de maximizar la capacidad de cómputo en 2026 y 2027, buscando más flexibilidad en 2028.

El mercado ha castigado duramente la acción de Meta. Desde su máximo anual registrado a finales de septiembre, los títulos se dejan más de un 22%, con una caída del 18% en el último mes. Este descenso refleja la impaciencia de los inversores ante la falta de rentabilidad inmediata derivada de estas inversiones infraestructurales.

Microsoft y Oracle divergen en liquidez

En contraste, Microsoft, bajo la dirección de Satya Nadella, registró flujo de caja libre positivo, lo que permitió al grupo mantener sus programas de recompra de acciones. La empresa rebasó los 45.200 millones de dólares en inversión en el último trimestre, con una previsión de alcanzar los 170.000 millones en 2026.

Aunque sus títulos cayeron un 3,58% el día de la hecatombe del Nasdaq, Microsoft acumula una revalorización anual del 10%. Esta resistencia relativa demuestra la fortaleza de su modelo financiero frente a la competencia directa en el sector de servicios en la nube y la inteligencia artificial.

Por otro lado, Oracle más que triplicó su inversión en el último trimestre, hasta alcanzar los 28.449 millones de dólares. La firma generó un flujo de caja libre negativo superior a 5.000 millones. En su último ejercicio fiscal, el gasto de capital de Oracle se situó en 55.663 millones, más del doble que en el año anterior, cuando dicha partida fue de 21 millones.