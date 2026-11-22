Un episodio de viento fuerte provocó la caída de un árbol durante la Cursa de les Dones en Barcelona, dejando seis personas heridas de gravedad leve.

Un fuerte episodio de viento provocó la caída de un árbol sobre la avenida Meridiana de Barcelona durante la celebración de la Cursa de les Dones, causando seis heridos sin gravedad. Las fuentes municipales confirmaron este domingo el incidente, que ocurrió justo cuando finalizaba el recorrido de la marcha popular anual. La autoridad sanitaria móvil, el SEM, detalló que se movilizaron cinco ambulancias para atender a las personas afectadas por el suceso.

Detalles del incidente en Meridiana

La caída del árbol se registró específicamente en la confluencia de la avenida de la Meridiana con otra vía transversal de Barcelona. El evento afectó directamente a las participantes que se encontraban en la cola de la carrera. A pesar de la fuerza del viento, el Ayuntamiento decidió no suspender la actividad, permitiendo que el resto del evento continuara con normalidad en la zona restante del trazado.

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Traslados al CUAP y hospitales

El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) informó a través de su cuenta en X sobre el destino de las seis personas lesionadas. Dos de las víctimas fueron trasladadas al CUAP Sant Martí para ser evaluadas y tratadas en el centro de salud. Otras dos personas fueron llevadas al Hospital Dos de Maig, mientras que el estado de las otras dos no se especificó en el reporte inicial pero fueron atendidas en la zona.

Contexto de la Cursa de les Dones

Esta marcha popular se celebra anualmente en la ciudad con la participación de unas treinta mil mujeres. El recorrido comienza a las nueve de la mañana desde la confluencia del Bac de Roda con la calle Huelva, situada en el distrito de Sant Martí. Los testigos presenciales relataron a EFE que la caída del árbol ocurrió cuando las mujeres que iban al final de la carrera pasaban por la zona del suceso, en la parte posterior del pelotón principal.

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Respuesta institucional y logística

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por el PP, gestionó la respuesta inmediata al incidente. La presencia de múltiples unidades del SEM permitió una atención rápida a los heridos, asegurando que ninguno presentara lesiones de gravedad. La decisión de no detener la prueba deportiva refleja la prioridad de mantener la continuidad del acto masivo, dado que el impacto se limitó a los últimos corredores.

Seguridad y condiciones meteorológicas

El viento fuerte fue el factor determinante en este accidente. Aunque la tormenta afectó varias zonas de la ciudad, la intervención de las autoridades locales aseguró que la seguridad de los participantes se mantuviera en lo posible. Los organizadores y las autoridades sanitarias colaboraron para despejar la vía y atender a las personas afectadas, minimizando el caos entre la multitud dispersa que continuaba su recorrido.