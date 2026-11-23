La demanda de DRAM crecerá 24% pero los envíos saltarán 38%, generando un excedente que reducirá costos para consumidores y fabricantes a partir de 2027.

Los precios de los módulos de memoria RAM y las unidades de estado sólido SSD experimentarán una reducción drástica a partir del segundo y tercer trimestre de 2027. Esta caída económica está impulsada por una corrección masiva en el inventario acumulado durante la reciente crisis de suministro de componentes tecnológicos, según un informe detallado por la firma de análisis financiero surcoreana BNK Investment & Securities.

Desbalance entre envíos de DRAM y demanda real

El analista de BNK Investment & Securities, Lee Min-hee, explica que el mercado enfrentará un desequilibrio estructural significativo. Mientras que la demanda real de memoria dinámica de acceso aleatorio DRAM crecerá un 24% interanual, los envíos totales de los fabricantes proyectan un aumento del 38% durante este mismo año. Este incremento en la oferta superará ampliamente la absorción del mercado.

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El pico de compras masivas y preventivas por parte de las compañías tecnológicas ocurrió durante el segundo trimestre, alcanzando su máximo nivel en marzo. Las empresas buscaron blindar sus cadenas de suministro ante temores de escasez. Sin embargo, el acaparamiento resultó excesivo respecto a la demanda final, marcando los niveles más altos de envío desde 2016.

Moderación del consumo corporativo por inteligencia artificial ligera

La tendencia hacia modelos de lenguaje ligeros (LLM) está frenando el consumo intensivo de hardware que se esperaba en el sector corporativo. Estos nuevos modelos requieren significativamente menos memoria y capacidad de cómputo que las arquitecturas tradicionales de gran escala, lo que enfría la demanda de componentes de alto rendimiento.

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El oligopolio global compuesto por Samsung, Micron y SK Hynix, que controla cerca del 90% de la producción mundial, priorizó anteriormente la fabricación de memorias de alto ancho de banda HBM para centros de datos de IA. SK Hynix, por ejemplo, inauguró en febrero de 2026 una planta exclusiva para este componente en Corea del Sur.

No obstante, existe una desaceleración inminente en el ciclo de inversión de infraestructura para el próximo año. Factores como los retrasos en la construcción de centros de datos en Estados Unidos y la turbulencia corporativa que atraviesa Nvidia tras la salida de su CEO, Jensen Huang, contribuirán a moderar la compra de estos componentes especiales.

Impacto directo en costos de fabricación y consumidores finales

Los consumidores finales disfrutarán de un alivio económico directo al comprar componentes individuales o dispositivos electrónicos completos. Esta corrección revertirá meses de sobrecostos y permitirá que laptops, consolas de videojuegos y teléfonos inteligentes ofrezcan mayores capacidades sin aumentar su precio final.

Para quienes planeen armar o actualizar una computadora personal, la segunda mitad de 2027 representará una ventana óptima para adquirir kits de memoria RAM de alta frecuencia y unidades SSD de gran capacidad a valores sustancialmente menores. Esta situación beneficia directamente la relación calidad-precio en el mercado minorista.

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Paralelamente, los fabricantes de equipos originales OEM experimentarán una reducción en sus costos de lista de materiales BOM. Esto les permitirá estandarizar configuraciones con mayor almacenamiento y memoria base sin trasladar el costo al consumidor final, compensando el plan de expansión fabril que duplicará la producción global de DRAM en un horizonte de cinco años.

Liquidación de inventario y proyección del segundo y tercer trimestre

El mecanismo principal de esta caída de precios será el ajuste de inventario en el canal de distribución. Los distribuidores frenarán sus nuevos pedidos para vaciar las bodegas, liquidando las reservas excedentes que no se materializaron en los niveles proyectados durante 2026. Este proceso presionará los precios de la RAM y la memoria flash NAND a la baja.

La liquidez del mercado se verá afectada por la necesidad de eliminar el stock acumulado tras las compras preventivas del pasado año. El exceso de existencia, que superó la demanda real del 24% frente al 38% de envíos, obligará a los vendedores a reducir márgenes para recuperar capital y espacio en almacén.