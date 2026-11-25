Las bolsas asiáticas se desploman ante nuevas amenazas arancelarias de EE UU y temores de tipos de interés. Corea, Taiwán y Japón lideran las pérdidas mientras la tecnología se debilita.

Las bolsas de valores asiáticas experimentaron una jornada marcada por fuertes retrocesos el martes, impulsadas por el renovado temor a la escalada de guerras comerciales y la incertidumbre sobre la política monetaria global. Las nuevas amenazas arancelarias provenientes de Estados Unidos afectaron drásticamente el sentimiento de los inversionistas, provocando que un reciente repunte liderado por el sector tecnológico se desvaneciera por completo. Los mercados de semiconductores de la región soportaron la mayor parte de la presión vendedora, consolidando una ola de ventas generalizadas.

Desplome regional y liderazgo tecnológico

El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo a Japón, registró una caída del 3,2 por ciento durante la sesión. Los mercados surcoreanos lideraron el declive con pérdidas de hasta el 6,4 por ciento, mientras que el peor momento en Taiwán mostró un descenso del 8,6 por ciento. El índice Nikkei japonés recortó un 3,7 por ciento en sus valores. A nivel global, los futuros del Nasdaq recortaron un 1 por ciento, contrastando con el ligero avance del 0,2 por ciento en los futuros del EuroStoxx 50. Esta divergencia refleja la especial vulnerabilidad del sector tecnológico a las tensiones geopolíticas actuales.

Also read Las dificultades de comunicación: causa principal de problemas en las parejas

Impacto arancelario y opiniones de expertos

Kevin Su, analista de Hua Nan Securities en Taipéi, atribuyó la volatilidad principalmente al impacto del tema arancelario. Señaló que los mercados bursátiles de toda Asia están sufriendo ventas masivas y que las expectativas de subidas de los tipos de interés también están frenando el apetito por el riesgo entre los participantes. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos se prepara para publicar las conclusiones de una investigación sobre el presunto exceso de capacidad industrial en 16 socios comerciales importantes, incluidos China y la Unión Europea. Esta investigación podría allanar el camino para la imposición de nuevos aranceles protectores.

Inversión cautelosa y cierre de Wall Street

Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd en Melbourne, destacó que el resurgimiento de los aranceles por parte de la USTR ha provocado un suspiro colectivo entre los inversores. Comparó esta situación con el techo de la deuda estadounidense, que también está volviendo al punto de mira, indicando que los operadores parecen reacios a invertir capital significativo basándose únicamente en noticias especulativas. En Wall Street, los resultados fueron mixtos: el S&P 500 cayó un 0,5 por ciento y el Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, retrocedió un 1,5 por ciento. Por otro lado, el Russell 2000, de pequeña capitalización, subió un 0,6 por ciento y el Dow Jones avanzó un 0,9 por ciento.

Advertisement

Resultados corporativos y expectativas futuras

Los movimientos posteriores al cierre mostraron ganancias del 4,1 por ciento en Dell debido a la creciente demanda de servidores de inteligencia artificial. En contraste, Nvidia cedió parte de sus ganancias con una caída del 5,9 por ciento, mientras que Anthropic descendió un 6,5 por ciento a menos de su precio de salida a bolsa. Los inversores dirigirán su atención al índice de precios de gastos de consumo personal de octubre, que se publicará el miércoles. También se divulgетarán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo un día antes de lo habitual, ya que los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por el Día de Acción de Gracias.

Bonos y materias primas bajo presión

En el mercado de renta fija, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 40 años subió 2,2 puntos básicos hasta el 4,147 por ciento tras una subasta con demanda débil. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó 0,2 puntos básicos hasta el 4,898 por ciento. En materias primas, el crudo Brent bajó un 1,2 por ciento hasta los 90,28 dólares en Asia. Los precios del cobre cayeron un 4,66 por ciento en Shanghái debido al desvanecimiento del repunte de la inteligencia artificial, aunque el cobre de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 0,6 por ciento, estabilizándose tras caer a su nivel más bajo desde marzo.