Análisis de la caída del Ibex 35, los datos de inflación en Alemania y la deuda en el Reino Unido. Impacto en mercados y geopolítica.

La bolsa cerró su sesión de este jueves con una bajada del 0,99%, registrando 19.186,2 puntos. Este movimiento acumula cuatro sesiones consecutivas de descenso, confirmando la ruptura de la media móvil de medio plazo y marcando nuevos mínimos en este impulso bajista.

La bolsa mantiene mínimos recientes

El mercado ahora se aferra a los niveles alcanzados en la sesión del día anterior para evitar profundizar en las caídas. Los indicadores reflejan una presión vendedora sostenida que ha impactado directamente en la valoración de las principales entidades financieras del país.

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Inflación alemana supera expectativas

El IPP de Alemania de octubre subió un 8,1% interanual, situándose por encima de la previsión del 7,3% y del 6,7% del mes anterior. En formato intermensual, la inflación registró un aumento del 1,4%, frente al 0,9% que se esperaba y al 1,9% del periodo anterior.

Deuda británica menor a la prevista

El Reino Unido pidió prestado menos de lo esperado en octubre, ya que la resiliencia económica compensó en parte la presión que ejerce el aumento de la inflación sobre el gasto. El déficit presupuestario fue de 17.000 millones de libras esterlinas, ligeramente superior al del año anterior, pero inferior a la previsión media de 18.000 millones de libras esterlinas de una encuesta de Bloomberg.

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Tensiones geopolíticas en Asia

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que Japón debe respetar los cuatro documentos políticos que rigen las relaciones bilaterales, calificándolo de responsabilidad política y obligación legal. Instó a Japón a corregir sin demora sus declaraciones y acciones con respecto a Taiwán.

Alto volumen de negociación de ETFs

El volumen de negociación de ETF en las bolsas de Shanghai y Shenzhen asciende a los 548.010 millones de yuanes, un incremento de 27.280 millones de yuanes respecto a la misma hora del día anterior. La liquidez se distribuye entre acciones, bonos y mercados monetarios con cifras significativas.

Caída del oro ante el dólar fuerte

El oro al contado cayó por debajo de los 3.600 dólares, impactado por un máximo de 19 meses en el DXY (índice dólar) y expectativas de mayores tipos de interés en Estados Unidos.