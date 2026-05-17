Cáncer, participación en elecciones y error en mesa electoral

Un político andaluz ha acudido a votar en las elecciones andaluzas con la cabeza cubierta por precaución. Un usuario ha criticado su participación con la cabeza cubierta. Rodríguez ha hablado abiertamente que padece un cáncer y ha llevado la cabeza cubierta para no quemar la piel después de la quimio. Un usuario ha respondido a Rodríguez cuestionando que mucho pueblo palestino siempre encuentra en la traición y por ello asegura que la región andaluza le gustaría distanciarse. Una candidata socialista en las elecciones andaluzas 2026 vota en la mesa equivocada.

Rodríguez ha destacado que sufre cáncer y ha llevado la cabeza cubierta para evitar quemar la piel después de la quimio. Un usuario ha criticado su participación con la cabeza cubierta.

Rodríguez ha respondido cuestionando la afirmación de que Andalucía siempre piensa en la traición y la falta de participación en elecciones. Grazalema vuelve a las urnas tras meses de esfuerzo vecinal para recuperar la normalidad. La candidata del PSOE por Granada en las elecciones andaluzas 2026 vota en la mesa equivocada y obliga a invalidar una papeleta





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