Cáncer de pene y la determinación de Alastair Munro

Sucesos justos

Cuando Alastair Munro observó que un pequeño bulto en su pene comenzaba a crecer, sospechó que se trataba de algo grave. A pesar de posponer la visita al médico durante varias semanas, apenas fue examinado y le advirtieron que podría tratarse de cáncer.

Una semana después, el urólogo del hospital Raigmore le repitió la misma sospecha, y así Alastair recibió la confirmación de que padecía cáncer de pene. Quedó muy impactado, pero ya estaba seguro de que era cáncer, ya que nunca antes había oído hablar de este tipo de cáncer. Después de la cirugía, tuvo complicaciones y tuvo que pasar otras tres horas y media en el quirófano para reconstruir su pene.

Actualmente, no puede tener relaciones sexuales ni orinar correctamente debido a linfedema derivado de la cirugía y la radioterapia. Es probable que en un año se someta a cirugía plástica reconstructiva. Aunque ha tenido un trato y un apoyo excepcional en el NHS, existe una alta probabilidad de que el cáncer regrese dentro de los próximos dos años.

Si bien muchos hombres evitan recibir atención médica debido a la vergüenza, especialmente en relación al cáncer de próstata, Alastair afirma haber estado solo para consultarse con sus familiares sobre el cáncer y haber anyadecido que su cirugía estaba siendo filmada para una serie documental de la BBC





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Cáncer De Pene Determinación Coverage Documental NHS

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