¿Cómo y dónde cobrar el premio del Gordo de la Primitiva?

El sorteo de El Gordo de la Primitiva ha tenido lugar hoy, domingo 31 de mayo, y ya se conocen los números ganadores. Si has resultado agraciado con el premio mayor, el Gordo, puedes cobrar tu premio de diferentes maneras dependiendo del importe. Si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente.

El sorteo de El Gordo de la Primitiva ha tenido lugar hoy, domingo 31 de mayo, y ya se conocen los números ganadores. Si has resultado agraciado con el premio mayor, el Gordo, puedes cobrar tu premio de diferentes maneras dependiendo del importe.

Si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente. Si el premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF.

Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco. Tras la celebración del sorteo de hoy, la mirada de los jugadores ya se fija en la siguiente oportunidad para tentar a la fortuna.

El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva tendrá lugar el próximo domingo, y aquellos que deseen participar en esta nueva cita dominical podrán validar sus apuestas a lo largo de toda la semana, ya sea de forma física en las administraciones de lotería autorizadas o de manera digital a través de la web y la aplicación oficial del organismo estatal. El plazo para adquirir los boletos estará disponible de forma ininterrumpida hasta el mismo domingo a las 20:30 horas, justo una hora antes de que comience el escrutinio que dictamine la nueva combinación ganadora y revele el importe del bote en juego





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