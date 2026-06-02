Cómo solicitar cita previa y qué documentos llevar para presentar la declaración de la renta 2025 en una oficina

La campaña de la renta 2025 entra en su fase final. Descubre los pasos para pedir cita previa y la documentación necesaria para realizar la declaración de manera presencial antes del 30 de junio.

La campaña de la declaración de la renta 2025 ha entrado en su fase final y, desde el 29 de mayo, los contribuyentes que aún no hayan realizado el trámite y tengan la obligación de hacerlo pueden acudir de manera presencial a una oficina de la Agencia Tributaria .

Para ello, es necesario solicitar una cita previa, que se pueda obtener por tres vías: a través de la aplicación de la Agencia Tributaria, por teléfono (91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes de 9 a 19 horas) o mediante identificación con certificado electrónico, cl@ve o DNI electrónico. Al solicitar la cita, el contribuyente debe responder un breve cuestionario con datos personales, seleccionar el centro de atención (que suele ser el asociado al código postal del domicilio fiscal o el utilizado en la campaña anterior) y elegir un día y hora disponible.

Una vez completado, se generará un justificante que puede ser modificado o anulado. Para la declaración presencial es indispensable llevar la documentación completa, ya que sin ella no se podrá realizar el trámite. Los documentos básicos incluyen el DNI original del titular y de todas las personas que figuren en la declaración, el IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles propiedad del contribuyente o en los que resida de alquiler.

Además, según los tipos de renta percibidos, se deben aportar documentos específicos: por rendimientos del trabajo, el certificado emitido por el pagador, justificantes de cuotas a sindicatos y colegios profesionales, y gastos de defensa jurídica relacionados con el empleo; por rendimientos del capital inmobiliario, contratos y facturas de alquiler; por rendimientos del capital mobiliario, certificados de empresas, entidades financieras y aseguradoras, así como documentos de transmisión de activos financieros; por actividades económicas en estimación objetiva (módulos), documentos que acrediten parámetros como personal empleado, consumo energético, superficie del local o potencia fiscal del vehículo; y por ganancias y pérdidas por transmisión de bienes, escrituras de adquisición y transmisión, justificantes de costes y tributos, y en caso de vivienda habitual, datos de préstamos hipotecarios.

También son necesarios documentos para deducciones autonómicas, como el NIF del arrendador y recibos de alquiler, recibos de seguros de hipoteca, justificantes de donativos, etc. En el desarrollo de la campaña actual, la Agencia Tributaria ha realizado ya devoluciones a 8.277.000 contribuyentes por un total de 5.710 millones de euros tras los dos primeros meses. El plazo general de presentación finaliza el 30 de junio, tanto para declaraciones a ingresar como a devolver, aunque para aquellas con domiciliación bancaria a ingresar el plazo termina el 25 de junio.

Asimismo, se han enviado 50.000 cartas para subsanar posibles errores y se prevé enviar cerca de 130.000 en total. En otro orden de matters, Hacienda se muestra abierta a modificar su propuesta inicial de reforma de la financiación autonómica para buscar un mayor respaldo político, mientras que el mercado laboral ha ganado 231 puestos de trabajo en el último periodo, aunque este dato no guarda relación directa con la campaña de la renta





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