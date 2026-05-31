Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Cómo reducir el dolor femoropetalar en corredores con fuerza

Correr Y Entrenamiento News

Cómo reducir el dolor femoropetalar en corredores con fuerza
Dolor FemoropetalarCorrerEntrenamiento
📆5/31/2026 2:45 PM
📰sportlife_es
28 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 73%

Este artículo proporciona información sobre cómo reducir el dolor femoropetalar en corredores con fuerza. Se recomienda una cadera fuerte y bien controlada para reducir la carga en la rodilla en cada zancada. Además, se detallan 2 sesiones semanales de fuerza y una organización específica para realizar estos ejercicios.

El dolor femoropetalar es una de las lesiones más frecuentes en corredores, especialmente en mujeres y en personas que aumentan rápido su volumen de entrenamiento.

Con una cadera fuerte y bien controlada se reduce significativamente la carga que recibe la rodilla en cada zancada. 2 sesiones semanales de fuerza son suficientes en la mayoría de los corredores. Si es semana de carga, mejores sesiones más cortas pero constantes. Organización: Primero los ejercicios de fuerza lenta (pantorrilla, cuádriceps, cadera); seguimos con ejercicios de control (pie, estabilidad, monopodales); terminamos con una progresión pliométrica cuando el cuerpo ya lo tolera. Sigue con la fuerza, aunque desaparezcan las molestia

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportlife_es /  🏆 15. in ES

Dolor Femoropetalar Correr Entrenamiento Cadera Fuerte Ejercicios De Fuerza Ejercicios De Control Ejercicios Pliométricos

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tendencias de moda para este verano: sandalias de dedo, gladiadoras y zapatos planosTendencias de moda para este verano: sandalias de dedo, gladiadoras y zapatos planosDescubre las últimas tendencias de moda para este verano, desde las sandalias de dedo hasta las gladiadoras y los zapatos planos. Conoce las opciones cómodas y especiales que se pueden adaptar a todos los presupuestos.
Read more »

Este es el setlist de canciones de Bad Bunny para sus conciertos en MadridEste es el setlist de canciones de Bad Bunny para sus conciertos en MadridConsulta todos los temas que el artista puertorriqueño interpretará durante su gira en España
Read more »

Ucrania recurre a robots y drones para combatir en el esteUcrania recurre a robots y drones para combatir en el esteUcrania utiliza robots, drones y tanques operados a distancia para enfrentar la crisis de personal militar, logrando capturar posiciones rusas exclusivamente con máquinas no tripuladas.
Read more »

Renta 2025: La Agencia Tributaria empieza este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentesRenta 2025: La Agencia Tributaria empieza este lunes a atender en sus oficinas a los contribuyentesDesde el pasado 8 de abril, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones a través de internet. Además, desde el 6 de mayo está en marcha el plan para la atención...
Read more »



Render Time: 2026-05-31 17:46:45