Este artículo proporciona información sobre cómo reducir el dolor femoropetalar en corredores con fuerza. Se recomienda una cadera fuerte y bien controlada para reducir la carga en la rodilla en cada zancada. Además, se detallan 2 sesiones semanales de fuerza y una organización específica para realizar estos ejercicios.

El dolor femoropetalar es una de las lesiones más frecuentes en corredores, especialmente en mujeres y en personas que aumentan rápido su volumen de entrenamiento.

Con una cadera fuerte y bien controlada se reduce significativamente la carga que recibe la rodilla en cada zancada. 2 sesiones semanales de fuerza son suficientes en la mayoría de los corredores. Si es semana de carga, mejores sesiones más cortas pero constantes. Organización: Primero los ejercicios de fuerza lenta (pantorrilla, cuádriceps, cadera); seguimos con ejercicios de control (pie, estabilidad, monopodales); terminamos con una progresión pliométrica cuando el cuerpo ya lo tolera. Sigue con la fuerza, aunque desaparezcan las molestia





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