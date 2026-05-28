Cómo prevenir las lesiones más comunes en corredores con entrenamiento de fuerza

Descubre por qué las lesiones en corredores no aparecen de un día para otro, los mecanismos que las provocan y cómo un programa estructurado de fuerza y control neuromuscular puede evitar dolor y lesiones.

Las lesiones más comunes entre los corredores no aparecen de forma repentina; en la mayoría de los casos son el resultado de una adaptación inadecuada al entrenamiento.

Cada zancada implica una serie de impactos repetidos que multiplican varias veces el peso corporal y, además, el apoyo se realiza de forma unilateral. Cuando la carga supera la capacidad de adaptación de los tejidos, el cuerpo envía una señal de alerta bajo la forma de dolor y, si no se actúa a tiempo, se produce la lesión.

Afortunadamente, la mayoría de las dolencias más frecuentes en corredores comparten mecanismos fisiológicos similares y responden de manera eficaz al entrenamiento de fuerza bien estructurado. Correr es un gesto cíclico y aparentemente sencillo, pero el verdadero problema no radica únicamente en el impacto, sino en repetir ese impacto miles de veces sin que el sistema musculoesquelético esté preparado.

Los factores que aparecen de forma recurrente en la literatura científica y son respaldados por entrenadores de élite incluyen la falta de fuerza en los músculos estabilizadores, la insuficiente capacidad de amortiguación de los tendones y la ausencia de trabajo de control neuromuscular. Por ello, el entrenamiento de fuerza no es opcional; constituye una verdadera póliza de prevención contra las cuatro lesiones más habituales en corredores: tendinopatía de la pantorrilla, fascitis plantar, síndrome de la banda iliotibial y fracturas por estrés.

Para prevenirlas, es necesario trabajar en tres fases: primero se realizan ejercicios de fuerza lenta que fortalezcan pantorrilla, cuádriceps y cadera; después, se pasa a ejercicios de control y estabilidad del pie, como el trabajo monopodal o de propriocepción; finalmente, cuando el cuerpo ya ha desarrollado la resistencia necesaria, se incorpora una progresión pliométrica adecuada. En el caso específico de la tendinopatía de la pantorrilla, la clave está en absorber la energía durante la fase de apoyo y devolverla en el impulso.

El tendón no tolera el exceso de carga repetida, pero el reposo absoluto no es la solución recomendada. En la mayoría de los casos se aconseja modificar la actividad, manteniendo un nivel de carga suficiente para estimular la reparación del tejido. Ejercicios como la isometría en punta de pie, descensos excéntricos de talón, sentadillas isométricas con elevación de talón y saltos elásticos progresivos son particularmente eficaces.

La evidencia científica muestra que una carga lenta y controlada, combinada con una progresión gradual hacia estímulos más elásticos, permite educar al tendón para que tolere mejor la demanda del running. Es crucial continuar con el trabajo de fuerza incluso después de que desaparezcan las molestias, ya que la prevención a largo plazo depende de mantener la capacidad adaptativa del sistema musculoesquelético





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