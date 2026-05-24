Este artículo proporciona información sobre cómo participar en el sorteo de La Bonoloto y cómo funciona. Incluye información sobre el costo de cada apuesta, el mínimo de dos apuestas y el precio total de una apuesta. También se explica cómo jugar de forma puntual o semanal y se detallan los resultados oficiales válidos del sorteo.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, deberás elegir seis números distintos entre el 1 y el 49. El costo de cada apuesta es de 0,50 € y el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto. La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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Sorteo De La Bonoloto Cómo Participar Costo De Cada Apuesta Mínimo De Dos Apuestas Cómo Jugar De Forma Puntual O Semanal Resultados Oficiales Válidos

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