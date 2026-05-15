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Cómo opera el miedo social ante el hantavirus: La huella emocional y traumática que nos dejó el covid

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Cómo opera el miedo social ante el hantavirus: La huella emocional y traumática que nos dejó el covid
Miedo SocialHantavirusMemoria Pandémica Colectiva
📆5/15/2026 5:22 AM
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La pandemia del covid-19 ha generado una 'memoria pandémica colectiva' que afecta a la sociedad y genera miedos irracionales. Expertos en Sociología y Psicología explican cómo surge este temor y alertan de otro gran virus: la desinformación.

La huella emocional y traumática que nos dejó el covid, la ' memoria pandémica colectiva ' genera miedos en la sociedad más por el recuerdo de lo vivido que por la situación real.

Expertos en Sociología y Psicología explican cómo surge un temor a veces irracional y alertan de otro gran virus: la desinformación. Virus, confinamiento, cuarentena, contagio, PCR...son algunas de las palabras que han vuelto a la actualidad informativa debido al brote de hantavirus que ha dejado tres muertos y casi una decena de contagios.

Oírlas de nuevo ha llevado a la sociedad a contener la respiración, al menos en los primeros momentos de dudas, en nuestras vidas, que por un peligro real y justificado de salud pública

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