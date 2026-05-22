Cómo jugar y ganar con la Bonoloto

La Bonoloto es un juego popular y antiguo en España, administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Participar en el sorteo es fácil, solo necesitas seleccionar correctamente 6 números de entre 1 y 49. A continuación, te explicamos cómo jugar la Bonoloto y los diferentes tipos de apuestas disponibles para mejorar tus posibilidades de ganar.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado (LDAE). Para participar en el sorteo, debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49.

Puedes jugar la Bonoloto con apuestas sencillas en varios bloques, combinando hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participas en un único sorteo, el mínimo de apuestas a jugar es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro. Puedes jugar la Bonoloto de forma puntual de lunes a domingo o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se realizó en 1988 y ha tenido muy pocos cambios, incluyendo el reintegro





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Cómo jugar a la BonolotoEn la Bonoloto, se seleccionan 6 números de un rango de 1 a 49. Puedes jugar con apuestas sencillas o combinaciones de varios bloques. El importe para participar es de 0,50 euros y el mínimo de apuestas es de 1 euro. El sorteo se juega de lunes a sábado y se celebra desde 1988.

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