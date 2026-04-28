Cómo Irán se convirtió en un líder mundial en la producción de drones a pesar de las sanciones

El libro de Akram Kharief analiza el desarrollo de la industria de drones en Irán y cómo el país ha logrado convertirse en un actor clave en el ámbito militar global, a pesar de las sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos. El texto explora las estrategias que permitieron a Irán superar las limitaciones y desarrollar tecnología avanzada, incluyendo el uso de drones en conflictos como la guerra con Irak y su exportación a aliados como Rusia.

En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el experto militar Akram Kharief ha publicado un libro titulado 'A la sombra del poder', donde analiza el desarrollo de la industria de drones en Irán y cómo este país ha logrado convertirse en un actor clave en el ámbito militar global, a pesar de las sanciones y restricciones impuestas por Washington.

El texto detalla cómo los drones iraníes han sido identificados en informes militares sobre las operaciones de Hezbolá en la frontera entre Líbano e Israel, así como en los ataques de los hutíes en Yemen. Además, en septiembre de 2022, se reveló que Irán estaba suministrando tecnología de drones al ejército ruso, lo que llevó a la aparición de los primeros drones Geran-2 (Shahed 136) sobrevolando Kyiv, la capital de Ucrania.

¿Cómo ha logrado un país sometido a décadas de sanciones cambiar las reglas del juego en los conflictos internacionales? ¿Qué factores han permitido este éxito? Las sanciones posteriores a 1979 obligaron a los líderes iraníes a buscar soluciones innovadoras para superar las limitaciones y tomar decisiones estratégicas. Esta situación los llevó a confiar en la experiencia de sus ingenieros en lugar de depender de aliados externos.

Como resultado, Irán desarrolló redes internacionales para satisfacer sus necesidades y, en algunos casos, recurrió a tecnologías civiles. Sin embargo, el mayor logro fue la implementación de estrategias a largo plazo, basadas en paciencia y perseverancia, a pesar de la escasez de recursos. La caída del sha Mohammad Reza Pahlavi en 1979 dejó a Irán con un ejército que, aunque poderoso en términos de equipamiento, dependía en gran medida de la asistencia técnica y logística de Estados Unidos.

La Fuerza Aérea Iraní estaba equipada con aviones avanzados como el F-14 Tomcat, el F-4 Phantom y el F-5 Tiger, lo que la situaba por encima de las fuerzas aéreas de Alemania, China e Israel en ese momento. Sin embargo, tras la revolución islámica, los ingenieros y técnicos estadounidenses abandonaron el país, y las empresas norteamericanas cortaron sus vínculos con el nuevo régimen.

Esto dejó a Irán en una situación de vulnerabilidad, especialmente cuando en 1980 estalló la guerra con Irak, que duró ocho años y causó casi un millón de muertes. Durante este conflicto, las fuerzas iraquíes aprovecharon su superioridad aérea, utilizando aviones de reconocimiento soviéticos y datos satelitales para identificar y monitorear las posiciones iraníes. Ante esta desventaja, Irán se vio obligado a innovar y desarrolló pequeños dispositivos teledirigidos equipados con cámaras, una idea que surgió en la Universidad de Isfahán.

Estos drones, más baratos y difíciles de detectar, permitieron a las fuerzas iraníes obtener información crucial sobre el enemigo. La guerra con Irak fue un punto de inflexión para Irán, ya que marcó el inicio de su autoconfianza tecnológica. A partir de entonces, el país comenzó a invertir en investigación y desarrollo, especialmente en el ámbito de los drones, que se convirtieron en una herramienta clave para compensar la inferioridad en otros aspectos militares.

Hoy, Irán no solo produce drones para su propio uso, sino que también los exporta a aliados como Rusia, lo que demuestra su capacidad para adaptarse y superar las sanciones internacionales. Este logro no solo ha cambiado la dinámica de los conflictos en los que está involucrado, sino que también ha redefinido el papel de Irán en el escenario geopolítico global





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