Cómo identificar y tratar las alergias en perros: guía completa

El picor en perros tiene múltiples causas, siendo las alergias ambientales y alimentarias las más comunes. Descubre cómo diagnosticarlas y los tratamientos disponibles, desde dietas hipoalergénicas hasta la inmunoterapia.

El picor en los perros es un motivo de consulta muy frecuente en las clínicas veterinarias. A menudo, los dueños asocian el rascado excesivo con la presencia de pulgas u otros parásitos externos, pero la realidad es que en la mayoría de los casos el origen es más complejo.

Según el Dr. Xavier Serra, director clínico y dermatólogo veterinario del Centro Veterinario Dermatológico de Barcelona, aproximadamente el 80% de los perros que presentan prurito lo hacen debido a alergias ambientales o alimentarias. Solo el 20% restante se debe a otras causas como traumatismos, infecciones, quemaduras o parásitos como la sarna. Identificar la causa exacta es uno de los mayores desafíos para los especialistas.

Para diferenciar entre una alergia alimentaria y una ambiental, la clave está en observar los síntomas adicionales y la estacionalidad. Las alergias alimentarias suelen acompañarse de signos digestivos como malas digestiones, vómitos, diarreas o heces blandas. Si no hay estos síntomas y el picor empeora en épocas concretas del año, como primavera o invierno, es más probable que se trate de una alergia ambiental.

Cuando el cuadro no es claro, los veterinarios recurren a una dieta hipoalergénica estricta durante dos o tres meses. Si el animal deja de rascarse y no presenta lesiones, se confirma la alergia alimentaria; si no mejora, se considera alérgico ambiental. En el caso de las alergias ambientales, el diagnóstico se realiza mediante pruebas cutáneas (skin test) con inyecciones intradérmicas de alérgenos atenuados bajo sedación, o mediante análisis de sangre (prueba serológica) realizado preferiblemente durante un brote.

Los alérgenos más comunes en las ciudades son los ácaros, similares a los que afectan a los humanos. El tratamiento de estas alergias se basa en inmunomoduladores, que pueden ser comprimidos o inyecciones diarias o mensuales para controlar el picor, la otitis y las lesiones cutáneas.

Además, existe la inmunoterapia alergeno-específica, conocida como vacuna de la alergia, que es el único tratamiento recomendado por la OMS para modificar el curso de la enfermedad. Esta vacuna se administra una vez al mes y busca transformar la alergia activa en inactiva. Según el Dr. Serra, tras unos cuatro años de tratamiento, algunos animales se curan por completo y no necesitan más medicación.

Un error frecuente entre los propietarios es centrarse únicamente en aliviar los síntomas visibles, como los granitos o el rascado, sin abordar la causa subyacente. Esto impide controlar la enfermedad a largo plazo. Como medidas preventivas y de apoyo, el experto recomienda una alimentación rica en Omega 3 y 6, así como el uso de champús hidratantes que restauran la barrera cutánea y ayudan a controlar las infecciones secundarias y los alérgenos.

Bañar al perro con más frecuencia con estos productos es la forma más adecuada de hidratar su piel dañada, especialmente en razas con mucho pelo. Entender que el picor no es solo un síntoma superficial, sino la señal de un problema más profundo, es fundamental para garantizar el bienestar de nuestras mascotas y evitar que sufran innecesariamente





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