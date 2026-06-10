El Instituto Geofísico Nacional (IGN) ha publicado una guía para ayudar a los españoles a decidir en qué lugar hay que estar el día del eclipse solar total del 12 de agosto. La guía incluye información sobre los mejores puntos de observación y cómo elegir un lugar adecuado para disfrutar del fenómeno astronómico.

precios de los alquileres en los puntos de observación Porque, además, al estar enmarcado en el mes por antonomasia de vacaciones de los españoles, muchos han optado porcon mucha antelación.

Esto es un factor importante para poder disfrutar del eclipse, pero no el único. Y lo cierto es que no tener en cuenta esta anticipación es uno de losNo elegir bien el lugar desde el que ver el eclipse Esperar al último momento para escoger el lugar desde el que quieres ver el eclipse es un enorme error.

Por muchos factores: la alta ocupación y los precios de los alquileres ya los hemos mencionado, pero también es importanteLo primero que tienes que pensar espara ver el eclipse. Esto es particularmente relevante, porque la, pero no toda.

Los mejores puntos para disfrutar de este fenómeno están en A Coruña (Galicia), Oviedo (Asturias), León (Castilla y León), Bilbao (Euskadi), Zaragoza (), Valencia (Comunidad Valenciana) y Palma de Mallorca (Baleares), pero también será visible en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona.no se verá el eclipse solar total en muchas otras zonas , pero sí se podrá observar un eclipse parcial en prácticamente toda España. ¿Y cómo se puede decidir en qué lugar hay que estar el día del eclipse?

El Instituto Geofísico Nacional (IGN) tiene una, y si se verá de manera total o parcial, en cada municipio de España. Con tanto tiempo, puedes preparar tu plan de eclipse para el fenómeno astronómico del año.. Uno de los grandes problemas para ver el eclipse puede ser lo que en realidad es un increíble valor nacional: la orografía. Mientras que acudir a puntos altos de la montaña suele ser una buena opción para la observación del cielo,.

Para el eclipse del 12 de agosto hay que tener en cuenta que lo mejor es elegir una zona que permita la vista despejada hacia el oeste-noroeste y un terreno, porque el eclipse tiene lugar hacia el final de la tarde, cuando el sol está más cerca del horizonte. En muchos puntos de observación, los instituciones públicas ofreceránpara poder acceder a estas áreas, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde viven millones de personas y muchas optarán por ir a los mismos sitios.

Esto puede ocurrir también en otras ciudades como Tarragona, Zaragoza o Valencia, mientras que en otras regiones, al sur de la franja de totalidad, puede que las carreteras estén más despejadas





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