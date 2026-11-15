Cómo el calor de invierno empeora el ojo seco: guía de un optometrista

Descubre por qué la calefacción invernal agrava la sequedad ocular y las recomendaciones del optometrista Igor Zamarripa para proteger tu visión y confort.

La llegada de los meses más fríos transforma los hogares en refugios acogedores, pero la calefacción tiene un efecto secundario dañino: reduce drásticamente la humedad interior, lo que acelera la evaporación de la película lagrimal. Esta alteración ambiental provoca sequedad, irritación, sensación de arenilla y cansancio visual, afectando a una gran parte de la población durante el invierno. Se estima que el 43 por ciento de las consultas por ojo seco se producen en esta estación, según datos publicados en The Ocular Surface, aunque la Sociedad Española de Oftalmología señala que pocos casos están correctamente diagnosticados.

La película lagrimal y la calefacción

Igor Zamarripa Peñagaricano, Director Técnico y Óptico Optometrista, explica que la superficie ocular requiere una película lagrimal estable para mantenerse protegida y cómoda. Cuando la humedad ambiental baja o hay corrientes de aire constantes, esa película se rompe prematuramente, desencadenando molestias inmediatas. En invierno, pasamos más tiempo en interiores con las ventanas cerradas, lo que impide la ventilación natural y concentra el aire seco y caliente.

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Este entorno no siempre crea el problema desde cero, sino que expone y agrava una condición preexistente. La falta de hidratación adecuada afecta especialmente a quienes ya tienen predisposición al ojo seco. Los usuarios de lentes de contacto, las personas mayores y los pacientes con alteraciones en los párpados o las glándulas de Meibomio son grupos de riesgo particularmente vulnerables a estas fluctuaciones climáticas y ambientales.

Glándulas de Meibomio y medicamentos

Las glándulas de Meibomio, situadas en los bordes de los párpados, secretan aceites esenciales que evitan la evaporación excesiva de las lágrimas. Si estas glándulas se bloquean o funcionan mal, la lágrima se vuelve inestable y de mala calidad. El problema no es solo la falta de lágrima, sino su capacidad para permanecer estable el tiempo suficiente para lubricar el ojo adecuadamente.

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Además de los factores ambientales, el uso de ciertos medicamentos puede empeorar significativamente la sequedad ocular. Zamarripa advierte que antihistamínicos, antidepresivos, ansiolíticos, diuréticos, tratamientos hormonales y fármacos para la tensión arterial pueden reducir la producción lagrimal. Las personas que toman estos medicamentos deben estar atentas a cualquier señal de incomodidad visual durante los meses fríos.

Síntomas y confusión en el lagrimeo

Los síntomas del ojo seco se agrupan en cuatro señales de alerta claras. Primero, existen molestias físicas como sensación de cuerpo extraño, picor intenso, ardor y enrojecimiento. Segundo, aparece una fluctuación de la vista, es decir, visión borrosa intermitente al leer, conducir o mirar pantallas. Tercero, se experimenta una fatiga pesada con párpados cansados y sensibilidad a la luz.

Cuarto, puede haber dificultad para usar lentes de contacto debido a la fricción por falta de hidratación. Paradójicamente, un ojo seco también puede llorar en exceso. Cuando la irritación es severa y la lágrima no es estable, el ojo responde produciendo una lágrima más acuosa como mecanismo de defensa, lo que confunde a muchos pacientes que creen que no padecen esta condición.

Medidas prácticas y lágrimas artificiales

El tratamiento no implica dejar de usar la calefacción, sino mantener una humedad ambiental adecuada evitando que el aire caliente golpee directamente el rostro. El uso de un humidificador y la colocación de plantas de interior pueden ayudar modestamente a mejorar el confort ambiental. Estas medidas ayudan a reducir la tasa de evaporación ocular en espacios cerrados.

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Las lágrimas artificiales, preferiblemente sin conservantes para un uso continuo, son un recurso eficaz si se seleccionan correctamente. Un error común es creer que no funcionan, pero esto suele deberse a no identificar la causa raíz del problema. No todas las personas tienen el mismo tipo de ojo seco, por lo que elegir el producto adecuado requiere considerar la calidad de la lágrima y la estabilidad de la película lagrimal para aliviar las molestias reales.