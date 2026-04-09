Cómo Corregir la Declaración de la Renta: Guía Paso a Paso

Descubre cómo rectificar tu declaración de la renta si has cometido errores o necesitas modificar datos. La Agencia Tributaria ofrece opciones para corregir la autoliquidación y presentar declaraciones complementarias, garantizando el cumplimiento fiscal.

La campaña de declaración de la renta y patrimonio, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2025, inició este miércoles 8 de abril. Los contribuyentes tienen la opción de presentar sus declaraciones a través de internet desde esta fecha, siguiendo el calendario establecido por la Agencia Tributaria . Es común que, después de la presentación, algunos contribuyentes identifiquen errores u omisiones en sus declaraciones.

Situaciones como declaraciones incorrectas, equivocaciones en el cálculo de importes o el olvido de reducciones o deducciones aplicables, se producen con cierta regularidad. La complejidad del sistema tributario, junto con los cambios normativos anuales, pueden generar confusión y errores en la cumplimentación de la declaración. Es crucial que los contribuyentes estén informados sobre los procedimientos para corregir posibles errores y garantizar así el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales. \¿Cómo se puede corregir la declaración de la Renta una vez presentada? La Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de modificar las declaraciones ya presentadas. Para ello, es necesario solicitar la rectificación de la autoliquidación, marcando la casilla 127 en el expediente de renta dentro de la web de la Agencia Tributaria. Este procedimiento está disponible tanto si se descubre que se tiene derecho a recibir una cantidad mayor a la solicitada inicialmente, si se ha ingresado una cantidad menor de lo debido, o si se necesita actualizar algún dato que no afecta el resultado de la declaración, como puede ser la modificación de datos personales o bancarios. Es importante destacar que, en casos de errores que impliquen un ingreso menor de lo correspondiente o una devolución mayor a la debida, se deberá presentar una declaración complementaria a través de la plataforma Renta WEB. La presentación de una declaración complementaria implica la corrección de los datos erróneos y el ajuste de las cantidades, lo que puede resultar en un pago adicional o una menor devolución, según la situación del contribuyente. La Agencia Tributaria facilita estos procesos para garantizar la transparencia y la correcta gestión de los impuestos.\Para presentar una declaración complementaria, los contribuyentes deben acceder al servicio de tramitación de borrador/declaración (Renta WEB) o a la opción de modificación de una declaración ya presentada, que se encuentran disponibles en el portal de gestiones del IRPF y del modelo 100 en la sede electrónica. Es imprescindible identificarse utilizando el certificado electrónico, DNIe, el sistema Cl@ve PIN o el número de referencia para poder continuar. Una vez dentro del sistema, después de verificar que la declaración está presentada correctamente en 'Estado de Tramitación', donde debe aparecer el mensaje 'Su declaración se está tramitando', se accederá a la rectificación en el apartado 'Servicios Disponibles' a través de la opción 'Modificar declaración'. En este punto, se deberá seleccionar el tipo de modificación deseada, pudiendo optar por una declaración complementaria o una rectificación de la autoliquidación. Esta última opción estará disponible siempre y cuando la Agencia Tributaria no haya emitido ya una liquidación definitiva o provisional por el mismo motivo. Al realizar la modificación, es necesario marcar la casilla correspondiente e indicar en la nueva ventana si se desea iniciar un procedimiento de rectificación. Se mostrarán los datos de la autoliquidación previa y se deberá proporcionar el número de cuenta IBAN para la devolución, en caso de aplicar. Si se opta por una declaración complementaria, se marcará la casilla apropiada e indicará la razón de dicha declaración, detallando los motivos de la modificación. Tras revisar y validar los cambios realizados en la declaración, se finalizará el proceso con la presentación de la misma, asegurando así el cumplimiento fiscal





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