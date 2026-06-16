¿Cómo comprar gafas seguras para el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026?

Los expertos advierten de los riesgos que puede entrañar mirar directamente el eclipse sin la protección adecuada. En VerificaRTVE hemos analizado varios anuncios de gafas y hemos comprobado que algunos no cumplen con las normas de seguridad.

El próximo eclipse total de Sol visible en gran parte del norte de la península ibérica y las Islas Baleares se producirá el 12 de agosto de 2026.

España espera la llegada de este fenómeno, pero los expertos advierten de los riesgos que puede entrañar mirar directamente el eclipse sin la protección adecuada. En VerificaRTVE hemos analizado varios anuncios de gafas y hemos comprobado que algunos no cumplen con las normas de seguridad. Te explicamos con la ayuda de especialistas a qué debes atender para comprar unas gafas seguras que no dañen la salud ocular el día del eclipse.

La Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses advierte de que si se venden en la Unión Europea, deben estar respaldados por pruebas en laboratorio y tener un marcado CE. La norma ISO señala que el producto cumple con los estándares internacionales creados por la. El doctor Villa también advierte de que la única forma de asegurar no tener problemas es usar gafas homologadas con el código ISO 12312-2.

Añade que tiene constancia de que se han vendido como adecuadas algunas con filtro 12312-1 que no lo son. Además, la norma ISO 12312-2 requiere que la óptica y optometrista Cristina Fernández nos aclare que la inscripción debe estar impresa en la varilla y nunca en pegatina. Se trata de una falta de transparencia respecto al etiquetado.

Desde la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses sostienen que debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad. El aspecto del etiquetado también es imprescindible desde el punto de vista de la OCU. Advierten de que en Europa estas gafas se consideran equipos de protección individual (EPI) y que, por tanto, no pueden ser productos huérfanos.

El Instituto Geográfico Nacional asegura que ha detectado que se utilizan todo tipo de filtros caseros para las gafas: desde películas veladas a viejos, pasando por radiografías, gafas de sol, CDs, cristales ahumados, gafas de soldador, filtros baratos para prismáticos y telescopios. Alertan de que o bieno bien no filtran adecuadamente todo el rango de longitudes de onda al que responde el ojo humano, y por tanto, con el filtro homologado.

El doctor Villa explica que no es conveniente fabricar manualmente las gafas pues el filtro puede rayarse o deteriorarse y perder su eficacia. Desde la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses también nos aclaran que, aunque se pueden comprar filtros homologados a granel, se venden en dos versiones, la fotográfica y la visual, y la que debe usarse para gafas de eclipse es la visual, porque la fotográfica deja pasar demasiada luz.

Desde Allende Stars concluyen: La diferencia de precio respecto a fabricarlas de forma casera no merece el riesgo. Desde Allande Stars nos explican que el cumplimento de estas normas garantiza que los filtros bloquean como mínimo el 99,997% de la luz solar, pero recuerdan: Una vez las hayas comprado debes asegurarte de que.

Alba Aller, del Observatorio Astronómico Nacional, insiste en que es muy importante que no quede ningún orificio, por minúsculo que sea, por donde se pueda colar la luz. El Instituto Geográfico Nacional recuerda que las gafas están diseñadas para observar el Sol con seguridad durante cortos periodos de tiempo, bien inferiores al minuto, y que, conviene probarlas antes mirando una bombilla de incandescencia





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