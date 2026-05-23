Cómo cobrar y tributar los premios de la Lotería Nacional

Desde cuando se puede cobrar el premio de lotería y cómo se tributan los premios mayoristas y los reintegros

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado. Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.).

Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto. Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio «limpio» y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.

Comprobar Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil? Lotería Nacional | ¿Cuál es el precio de cada décimo en el sorteo de hoy?premios mayores y estructura distintaEn la Lotería Nacional de sábado, la probabilidad de que tu décimo se lleve el primer premio es de 1 entre 100.000 (un 0,001%).se sitúa aproximadamente entre el 15% y el 36%Si miramos solo el reintegro, la probabilidad es de 1 entre 10 (un 10%), mientras que premios intermedios como terminaciones de 2 o 3 cifras tienen probabilidades del orden de 1 entre 11–100, mucho más altas que el primer premio pero con importes menores.

Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado? Cada décimo es independiente, por lo qu





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