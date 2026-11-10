Cámara de Representantes decide sobre el juicio político a Pete Hegseth

La Cámara de Representantes de EEUU decide este martes si la moción de juicio político contra Pete Hegseth, impulsada por Thomas Massie, avanza al pleno o queda archivada.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto votar este martes por la tarde, en Washington D. C., una cuestión de procedimiento que determinará el futuro de la moción de juicio político contra Pete Hegseth, secretario de Guerra de Donald Trump. La iniciativa fue presentada por Thomas Massie, congresista republicano por Kentucky, y busca destituir al alto cargo del Pentágono.

El voto decidirá si la moción se somete este miércoles al pleno de la Cámara o si queda apartada en una comisión. Si la votación procedimental no sale adelante para Massie, el texto será derivado al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara, donde podría congelarse o archivarse.

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Qué acusa la moción de juicio político contra Hegseth

Massie registró la moción el 15 de septiembre, aunque no había comenzado a debatirse hasta esta semana, después del batacazo republicano en las elecciones de mitad de mandato. El congresista ha forzado ahora la votación para que la Cámara se pronuncie sobre el caso.

Según el texto, Hegseth está infringiendo tres disposiciones concretas de la Resolución sobre los Poderes de Guerra, aprobada en 1973. Massie sostiene que el secretario participa en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso, lo que a su juicio vulnera la ley y exige que el funcionario rinda cuentas.

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La moción recoge además una lista de ocho artículos de acusación. El primero señala que Hegseth llevó a cabo una guerra en Irán contra la Resolución sobre los Poderes Bélicos, pese a que no hubo declaración de guerra, autorización legal, ataque contra Estados Unidos ni amenaza inminente. El texto afirma que la guerra fue ilegal desde su inicio.

Posiciones de Massie y los cargos sobre Venezuela y Yemen

Massie argumenta que sus cargos van más allá de la guerra en Irán. En sus declaraciones, afirma que Hegseth abusa del poder de su cargo para ignorar las resoluciones del Congreso sobre los poderes de guerra, secuestrar a líderes extranjeros e intimidar a los críticos de la Administración Trump tomando represalias contra ellos por ejercer la libertad de expresión.

El congresista republicano sostiene que su iniciativa es una versión mucho más moderada de lo que vendrá cuando los demócratas asuman el control de la Cámara de Representantes y del Senado el año que viene. Según Massie, esas mayorías celebrarán audiencias y juicios, y por ello considera que el presidente Trump debería sustituir a Hegseth ahora, mientras aún pueda lograr que el Senado confirme a su sucesor.

El artículo seis de la moción acusa a Hegseth de utilizar la autoridad del Departamento de Defensa para tomar represalias e intimidar al senador Mark Kelly por unas declaraciones protegidas constitucionalmente, en las que cuestionaba órdenes militares ilegales. Ese mismo apartado señala la Operación ABSOLUTE RESOLVE, que según la moción buscó capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela sin autoridad constitucional ni legal.

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El artículo ocho describe lo que el texto llama una guerra ilegal en Yemen. Según la moción, Hegseth habría iniciado la Operación ROUGH RIDER sin autorización del Congreso ni amenaza inminente para Estados Unidos, al tiempo que infringía los requisitos de información sobre los poderes bélicos.

Consecuencias políticas y próximos pasos en el Congreso

La decisión de este martes marcará el primer paso formal del proceso. Si la moción supera la votación procedimental, llegará al pleno de la Cámara de Representantes, donde se someterá a votación el miércoles. En caso contrario, quedará en manos del Comité de Asuntos Judiciales, que podría congelarla o archivarla.

El caso también tiene implicaciones para la relación entre el Congreso y el Pentágono. La moción acusa a Hegseth de ignorar órdenes expresas del Congreso para poner fin a las hostilidades en Irán y de tratar como discrecionales plazos legales obligatorios, como los 60 días previstos en la Resolución sobre los Poderes de Guerra, más el posible plazo de retirada de 30 días.