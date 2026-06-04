Cámara aprueba resolución que obliga a Trump a justificar ofensiva contra Irán

La Cámara de Representantes aprueba con 215 votos a favor una medida que exige la autorización del Congreso para futuras acciones militares contra Irán, marcando un precedente en la relación entre Ejecutivo y Legislativo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución simbólica que busca obligar al presidente Donald Trump a justificar la ofensiva militar contra Irán y a someter cualquier acción futura a la autorización del Congreso .

La iniciativa contó con el apoyo de 215 legisladores, frente a 208 en contra, y marcó un hito histórico al ser la primera vez que una votación relacionada con la guerra en Irán se aprueba en la cámara baja. Cuatro republicanos se unieron a la bancada demócrata: Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan; y Warren Davidson, de Ohio.

Estos parlamentarios argumentaron que la intervención militar del presidente se llevó a cabo sin la autorización previa del Congreso, vulnerando el principio constitucional de poder de la legislatura para declarar la guerra. Los defensores de la medida sostienen que el mandatario ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Congreso, lo que consideraron una ausencia de control democrático y una violación del equilibrio de poderes.

Según su postura, el presidente actuó bajo la premisa de que, como comandante en jefe, dispone de autoridad plena para iniciar acciones militares, pero los legisladores insisten en que, aun bajo esa condición, la Constitución exige la aprobación del Congreso{{}{} }para conflictos prolongados y de gran alcance. En sus declaraciones, el representante Tom Barrett enfatizó que la continuidad de hostilidades prolongadas sin supervisión legislativa pone en riesgo la seguridad nacional y la credibilidad de Estados Unidos en la comunidad internacional.

La resolución, aunque simbólica, tiene que atravesar el proceso legislativo completo: debe ser revisada y aprobada por el Senado y, en última instancia, requerir la firma del propio presidente para entrar en vigor. En caso de que Trump se niegue a ratificarla, el texto podría quedar estancado, aunque su mera existencia ya evidencia una creciente fricción entre el Ejecutivo y el el poder legislativo.

A finales de mayo, el Senado había adelantado una resolución similar que también exigía una mayor supervisión del Congreso sobre cualquier acción militar contra Irán. La combinación de ambas iniciativas sugiere una presión política creciente para restringir la capacidad del presidente de actuar unilateralmente en el extranjero.

Los analistas advierten que, de concretarse, la medida podría sentar precedentes importantes para futuros conflictos, reforzando el papel del Congreso como guardián de la decisión de entrar en guerra y limitando la discrecionalidad del Ejecutivo. La aprobación de la resolución subraya, además, la creciente preocupación dentro del propio Partido Republicano, donde algunos miembros comenzaron a distanciarse de la postura más beligerante del presidente, reflejando una división interna que podría influir en la agenda legislativa en los próximos meses





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