Cámara aprueba resolución para limitar poderes de guerra de Trump en Irán

El Congreso aprueba una medida que busca frenar la autoridad del presidente Donald Trump para iniciar acciones militares contra Irán, con apoyo de algunos republicanos y fuerte oposición del liderazgo de la Cámara.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución que busca limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán , marcando una reprimenda significativa a la estrategia del Ejecutivo en el conflicto.

La iniciativa, conocida como resolución concurrente, fue impulsada por el representante demócrata Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores, y cuenta con el apoyo de varios republicanos que cruzaron la raya partidista, entre ellos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson. La votación quedó 215 a 208 a favor de la medida, que ahora debe ser aprobada por el Senado para convertirse en ley, pero no será enviada al presidente para su firma, pues una resolución de este tipo solo tiene fuerza de ley si ambas cámaras la ratifican.

La propuesta surgió después de varios intentos fallidos de los demócratas para frenar la autoridad del presidente sobre acciones militares sin autorización del Congreso. En ocasiones anteriores, la votación había sido pospuesta por los líderes republicanos, que temían perder el respaldo de sus miembros debido a ausencias inesperadas.

Según declara Meeks, el retraso estaba motivado por la presión que algunos republicanos estaban sintiendo en sus distritos, donde el aumento del costo de los alimentos y la gasolina está generando descontento popular.

"Muchos de mis colegas republicanos están sintiendo la presión en casa cuando miran el costo de los alimentos, el costo de la gasolina", afirmó el legislador en una entrevista con CNN, añadiendo que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, estaba intentando proteger al presidente Trump, pero que "el tiempo para cubrir al presidente está llegando rápidamente a su fin". El presidente de la Cámara, Mike Johnson, se mostró crítico con la medida, alegando que limitar los poderes de guerra del presidente en medio de las negociaciones con Irán tendría consecuencias "muy negativas" para la posición de Estados Unidos.

Johnson argumentó que retirar la autoridad del comandante en jefe debilitaría la capacidad de negociación y pondría en riesgo la búsqueda de una paz duradera.

"Creo que es una perspectiva muy peligrosa quitarle a la administración y al comandante en jefe ahora mismo la capacidad de negociar. Eso es lo que esto hace. Nos debilita, nuestra posición y nuestra influencia en la negociación de la paz", explicó.

A pesar de la oposición, la resolución refleja una creciente preocupación en el Congreso sobre la ampliación del poder ejecutivo en asuntos de conflicto internacional, especialmente tras los recientes bombardeos en la capital iraní y la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel y Teherán. Los legisladores que apoyan la medida esperan que, al restringir la capacidad del presidente para lanzar acciones militares sin autorización, se fomente una mayor supervisión y se eviten decisiones precipitadas que puedan desencadenar una guerra a gran escala





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