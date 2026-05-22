Byron Allen, un comediante convertido en magnate de los medios, regresa a la televisión nocturna

Byron Allen, un comediante que tuvo su gran oportunidad en ‘The Tonight Show’ de Johnny Carson, regresa a la televisión nocturna como un multimillonario magnate de los medios con un imperio poco convencional. Allen es dueño de The Weather Channel y ha realizado ofertas por Paramount, ABC, BET y Tegna. También ha expresado interés en comprar CNN.

Nueva York CNN — Byron Allen tuvo su gran oportunidad como comediante adolescente en ‘The Tonight Show’ de Johnny Carson. Casi cinco décadas después, regresa a la televisión nocturna no solo como comediante, sino como un multimillonario magnate de los medios con un imperio extenso y poco convencional.

Allen es dueño de The Weather Channel. Recientemente adquirió una participación mayoritaria en BuzzFeed. Ha realizado ofertas llamativas, pero infructuosas, por Paramount, ABC, BET y Tegna. Incluso ha expresado interés en comprar CNN.

Artículo relacionado ‘Tuvimos suerte’: el programa ‘Late Show’ de Stephen Colbert se despide en su última emisión en CBS Este viernes, el comediante convertido en magnate de los medios tomará el control del horario de las 11:35 p.m. de CBS, el legendario espacio que alguna vez ocuparon David Letterman y Stephen Colbert, con ‘Comics Unleashed’, un programa de comedia de bajo costo y sin contenido político que refleja tanto sus orígenes como monologuista como el modelo de negocio que lo convirtió en una de las figuras más singulares de los medios estadounidenses.

Este cambio representa una transformación radical para la programación nocturna de CBS: de la comedia de actualidad de Colbert, centrada en la era Trump, a un formato de comedia sindicada basado en chistes rápidos y mínima controversia.

‘No hablamos de política’, declaró Allen a Michael Smerconish de CNN a principios de este mes. ‘No hablamos de nada de actualidad. No hacemos nada racista, sexista, antisemita ni homófobo’. ‘Simplemente sean graciosos y no ofendan’





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