BYD Atto 2 DM-i: el híbrido enchufable que desafía a Toyota en ventas en España

El BYD Atto 2 DM-i se ha convertido en el segundo modelo híbrido enchufable más vendido en España, gracias a su autonomía, relación calidad-precio y versatilidad. Con una autonomía combinada de hasta 1.000 kilómetros y un equipamiento de serie completo, BYD apunta a liderar el mercado español en 2026.

BYD , el gigante chino líder en ventas de vehículos eléctricos , ha logrado un hito significativo en el mercado español con el lanzamiento del Atto 2 DM-i, un modelo híbrido enchufable que ha desbancado al Seal U DM-i en ventas.

Este éxito se debe a una combinación de factores clave: autonomía, relación calidad-precio y versatilidad. El Atto 2 DM-i Boost, la versión más equipada, destaca por su autonomía eléctrica de 90 kilómetros y una autonomía combinada de hasta 1.000 kilómetros, gracias a su batería de ferrofosfato de litio (LFP) de 18 kWh y un tanque de gasolina de 45 litros.

Su motor de gasolina de 1,5 litros y 98 CV, junto con un motor eléctrico de 197 CV, le permite alcanzar los 100 km/h en 7,5 segundos. En la prueba realizada por EL ESPAÑOL-Invertia, el modelo registró un consumo de 4,8 litros a los 100 kilómetros en más de 200 kilómetros recorridos, aunque el consumo declarado es de 1,8 litros.

BYD ha optado por un diseño más tradicional, con una generosa botonera que facilita la conducción diaria, en contraste con otros fabricantes chinos que apuestan por pantallas táctiles sin botones. El equipamiento de serie incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, sensores de aparcamiento, cámara de 360 grados, asientos calefactables, techo panorámico y carga inalámbrica para smartphones.

Además, el modelo cuenta con la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,3 kW. El maletero ofrece 425 litros de capacidad, ampliables a 1.335 litros al abatir los asientos traseros. En el interior, destacan una pantalla LCD de 8,8 pulgadas y una pantalla táctil de 12,8 pulgadas con rotación eléctrica, aunque esta última es incompatible con Apple Car Play y Android Auto en modo vertical.

BYD tiene ambiciosas metas en España, con la intención de vender 70.000 coches en 2026 y competir directamente con marcas como Volkswagen, Renault y Toyota. El éxito del Atto 2 DM-i refleja la estrategia de la compañía de adaptarse a las preferencias del mercado occidental, combinando tecnología avanzada con un enfoque práctico y accesible





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