Buzz Aldrin, el astronauta real que inspiró al legendario Buzz Lightyear de Toy Story

Descubre cómo el segundo hombre en la Luna, Buzz Aldrin, se convirtió en el referente oculto del icónico personaje de Disney-Pixar, uniendo la historia espacial con la cultura pop en una Inspiración que perdura.

El astronauta Buzz Aldrin , conocido como el segundo ser humano en pisar la Luna tras Neil Armstrong durante la histórica misión Apolo 11 en 1969, inspira indirectamente al icónico personaje de Disney-Pixar Buzz Lightyear .

Aunque el juguete de acción que dio vida al personaje en la primera película de Toy Story era un simple muñeco, su nombre y esencia rinden homenaje a Aldrin y a la hazaña espacial que marcó una era. La creación del personaje, que debutó en 1995 como el primer largometraje totalmente animado por ordenador, requirió años de desarrollo y, según se relata, el entonces ejecutivo de Disney Jeffrey Katzenberg propuso el nombre Buzz precisamente como un guiño al astronauta.

Durante la misión Apolo 11, Aldrin y Armstrong aterrizaron en el Mar de la Tranquilidad, dejando objetos simbólicos como una placa firmada por el presidente Nixon, una bandera de EE. UU. , medallas y un disco con mensajes de líderes mundiales, mientras capturaban imágenes que han quedado en la memoria colectiva.

A lo largo de los años, el propio Aldrin ha participado en eventos de promoción de la saga, consolidando un vínculo único entre la exploración espacial real y la cultura popular. La nueva película de Toy Story, que se estrena el 19 de junio, reaviva esta conexión, recordando cómo un logro histórico de la NASA puede inspirar generaciones a través del cine y los juguetes





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