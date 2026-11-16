Bustinduy impulsa el impuesto de sucesiones y el fondo soberano energético

Juan Pablo Bustinduy presenta las medidas del Frente Amplio: límite de herencias, fondo energético y gratuidad escolar para el 29 de noviembre.

El ministro Juan Pablo Bustinduy ha aprovechado la presentación del programa electoral del Frente Amplio para exigir al Partido Socialista Operario Español ( PSOE) que apruebe la prestación universal por crianza en los próximos consejos de ministros. Durante el acto, Bustinduy ironizó sobre la doble responsabilidad de la izquierda, indicando que deben cumplir el programa de su propia coalición para esta legislatura y el del PSOE para la siguiente. La cita electoral está fijada para el próximo 29 de noviembre.

Limitación de herencias a 10 millones de euros

Una de las medidas centrales propuestas por la coalición es la limitación de las herencias a 10 millones de euros. Bustinduy ha argumentado que nadie en España heredará más de lo que pueda gastarse en una vida, rechazando la idea de una meritocracia basada en la riqueza familiar. El monto que supere este umbral pasará a formar parte de un fondo público. Además, se incluye un nuevo tramo adicional para herencias con tipos marginales altos del 75%. Por otro lado, las herencias por debajo de 120.000 euros se beneficiarán de exenciones fiscales.

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Fondo soberano de la energía y gratuidad escolar

El ministro ha planteado la creación de un fondo soberano de la energía con tres objetivos claros: ahorro, soberanía y financiación pública. La idea es que el Estado se implique como inversor en parques eólicos y plantas fotovoltaicas, destinando los beneficios a políticas de vivienda o pensiones. Junto a esto, se propone la gratuidad del comedor escolar en colegios públicos. Los menús escolares se elaborarán con productos frescos y de proximidad, asegurando estándares de calidad para los estudiantes.

Posiciones del Frente Amplio frente al PSOE

Bustinduy ha dirigido un mensaje directo a Pedro Sánchez y al PSOE, subrayando la oposición frontal, férrea e inamovible de su coalición. Ha señalado que la izquierda tiene el deber de hacer su programa para esta legislatura y el del PSOE para la siguiente. La desigualdad se ha cuantificado en 33 personas con cerca de 200.000 millones de euros acumulados. Bustinduy ha censurado la confiscación de rentas y ha defendido la redistribución como mecanismo de justicia social frente a la concentración de patrimonio.

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Impacto real y próximas medidas de la coalición

La coalición integrada por Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar ha presentado estas propuestas para la cita con las urnas. Entre las medidas ya desplegadas en la precampaña se encuentra un gravamen a propietarios de más de cuatro viviendas. También se propone un nuevo impuesto del 2% a patrimonios por encima del millón y del 3% para fortunas de más de 50 millones. Finalmente, se incluye una ley para expropiar a los fondos buitre que especulan con el alquiler.

Compromiso con derechos sociales y diversidad

Además de las medidas económicas, el Frente Amplio impulsa la movilización contra la derecha con políticas a favor de la diversidad familiar. Se respaldan firmemente los derechos feministas y los derechos LGTBIQ+. Juan Pablo Bustinduy ha enfatizado que estas son líneas rojas en la política española. La propuesta busca corregir desequilibrios históricos y garantizar la protección de los servicios públicos. La estrategia incluye el refuerzo del sistema de pensiones y la subida de salarios como pilares fundamentales del cambio estructural.