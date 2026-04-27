Bustinduy confía en un acuerdo con Junts para convalidar el decreto de alquileres

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Junts para convalidar el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y limita la actualización de la renta al 2 %. El acuerdo dependería de la aceptación de condiciones como el IVA franquiciado para autónomos y otras medidas fiscales.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy , ha expresado este lunes su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Junts para la convalidación en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2 % la actualización de la renta.

En una entrevista en TVE, Bustinduy ha señalado que el acuerdo depende principalmente del PSOE y de la aceptación de algunas de las condiciones planteadas por Junts, entre las que se encuentra la cuestión del IVA franquiciado para los autónomos. Esta medida, según el ministro, es una transposición de una directiva europea y ya había sido acordada previamente con Junts durante la votación del primer decreto ley relacionado con la guerra de Ucrania.

Además, Bustinduy ha mencionado que otras condiciones de Junts son 'matizaciones aceptables' y algunas medidas fiscales que, aunque no son compartidas por Sumar, podrían ser consideradas viables dadas las circunstancias actuales. El ministro ha manifestado su confianza en que tanto Junts como el PSOE tengan la voluntad suficiente para esbozar un acuerdo antes de la votación, lo que permitiría que la medida saliera adelante.

La prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de la actualización de la renta son medidas clave para abordar la crisis de vivienda en España, y su convalidación dependerá de la capacidad de negociación entre las partes involucradas. Bustinduy ha subrayado la importancia de encontrar un consenso que permita avanzar en políticas sociales y económicas que beneficien a la ciudadanía, especialmente en un contexto de incertidumbre económica y social.

La posibilidad de un acuerdo entre el PSOE y Junts podría marcar un precedente en la colaboración política para abordar temas urgentes como la vivienda, el empleo y la protección social. Sin embargo, la negociación no está exenta de desafíos, ya que las diferencias ideológicas y políticas entre las partes podrían dificultar la consecución de un consenso.

A pesar de estos obstáculos, Bustinduy ha reiterado su esperanza de que se pueda llegar a un entendimiento que permita la convalidación del decreto ley y, con ello, garantizar la estabilidad en el mercado de alquileres para millones de ciudadanos españoles





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