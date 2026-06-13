Buscan a un joven de 16 años desaparecido en una excursión de motos de agua en Roses

Un adolescente de 16 años desapareció el miércoles durante una excursión en motos de agua en Roses, Girona. La empresa alertó a Salvamento Marítimo. Tras tres días de búsqueda sin éxito, los Bomberos se retiraron y la Guardia Civil continúa el operativo con apoyo de los Mossos.

Un joven de 16 años desapareció el pasado miércoles en la localidad gerundense de Roses durante una excursión en motos de agua . El menor formaba parte de un grupo que había contratado un recorrido guiado, pero no regresó al puerto junto al resto de sus compañeros.

Fue la propia empresa organizadora la que, al percatarse de su ausencia, alertó a las autoridades, activando de inmediato al Centro de Salvamento Marítimo en Barcelona y a la Capitanía Marítima de Palamós. Desde entonces, se ha desplegado un importante dispositivo de búsqueda en el que han participado los Bomberos de la Generalitat, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.

Tras tres días de intensas labores de rastreo, los Bomberos de la Generalitat se han retirado del operativo después de peinar la zona con un helicóptero sin éxito. La Guardia Civil ha asumido el liderazgo de la investigación, con el apoyo de los Mossos en el mar, que este sábado han incorporado una embarcación para continuar las labores de búsqueda. A pesar de los esfuerzos, no se han encontrado nuevos indicios sobre el paradero del adolescente.

Los hechos ocurrieron el miércoles cuando el grupo de jóvenes, que había salido a navegar en motos acuáticas, decidió regresar al puerto antes de lo previsto. Sin embargo, al llegar, se dieron cuenta de que uno de ellos no estaba. Los responsables de la empresa contactaron inmediatamente con los servicios de emergencia, que desplegaron un amplio operativo.

Durante los primeros días, los Bomberos de la Generalitat realizaron batidas desde el aire con un helicóptero, sobrevolando las aguas cercanas a Pals y al sur de Begur, pero no lograron localizar ninguna pista. Las fuentes de los Bomberos indicaron que la aeronave estuvo en vuelo aproximadamente una hora, entre las 12:45 y las 13:45 horas, antes de que se diera por concluida la operación ante la falta de evidencias.

Ahora, la investigación queda en manos de los cuerpos policiales, que mantienen la esperanza de encontrar al joven con vida. La desaparición ha conmovido a la comunidad local y a la familia del menor, que sigue angustiada a la espera de noticias. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Mientras tanto, el dispositivo de búsqueda continúa activo, aunque se ha reducido en intensidad tras la retirada de los bomberos.

La Guardia Civil coordina las labores junto a los Mossos, que patrullan la zona marítima. Se ha establecido un perímetro de búsqueda en las aguas próximas a la costa de Roses y municipios vecinos. Las condiciones meteorológicas han sido favorables, lo que ha permitido un rastreo exhaustivo, pero hasta el momento no se ha hallado rastro del joven. La comunidad permanece en vilo, mientras los equipos de rescate no cesan en su empeño por encontrar al desaparecido





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