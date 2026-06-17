Buscan a sospechoso de tiroteo en hospital de Wilmington, Delaware, que dejó un muerto y un herido

Un tiroteo en el Wilmington Hospital de Delaware resultó en una persona fallecida y otra herida. Las autoridades buscan al sospechoso, que logró escapar del centro médico antes de ser detenido. El incidente generó alarma por ocurrir en un espacio que debería ser seguro.

Las autoridades de Wilmington , Delaware , continúan este martes con la búsqueda del sospechoso de un tiroteo que dejó un fallecido y un herido en el Wilmington Hospital .

Según informó el jefe de policía Wilfredo Campos, el responsable aún no ha sido localizado, y se trabaja para identificarlo y dar con su paradero. Una de las víctimas murió a causa de las heridas, mientras que el estado de la segunda persona no ha sido divulgado por la policía. El hospital fue puesto bajo confinamiento durante el incidente, medida que ya fue levantada.

Las autoridades revisan las cámaras de vigilancia para determinar cómo escape el sospechoso del recinto tras el ataque. El alcalde John Carney calificó el suceso como "particularmente angustiante" por haber ocurrido en un hospital, que debe ser un santuario contra la violencia. Varias agencias, incluido el FBI y la Policía Estatal de Delaware, colaboran en la investigación.

Testigos como Brian Pfeffer, orientador del hospital, describieron haber escuchado dos detonaciones fuertes y la consiguiente preocupación por la seguridad en un lugar destinado a cuidar. El gobernador Matt Meyer expresó que el caso afecta especialmente a su familia, pues su esposa trabaja en ChristianaCare, el sistema de salud al que pertenece el hospital. Con información de Elizabeth Wolfe y Celina Tebor de CNN





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