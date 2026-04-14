Buques desafían a Trump: La 'flota fantasma' iraní y el contrabloqueo en Ormuz

Análisis de la estrategia iraní de 'flota fantasma' para evadir las sanciones de Estados Unidos y el contrabloqueo de Trump en el estrecho de Ormuz, con el fin de continuar sus operaciones de venta de petróleo.

Ya son ocho los buques que han desafiado las políticas implementadas por Donald Trump , tras haber transitado el estrecho de Ormuz , desde que se impuso su estrategia de contrabloqueo, hace apenas 29 horas. Esta iniciativa, impulsada por el ex presidente de Estados Unidos, tiene como objetivo principal determinar quiénes pueden realizar transacciones comerciales con Irán , qué navíos tienen su pabellón, e inclusive, si han realizado alguna parada en puertos iraníes. En respuesta, Estados Unidos afirma que otros seis buques se vieron obligados a dar marcha atrás debido a su bloqueo. Para llevar a cabo esta estrategia, se han desplegado 10.000 militares y aproximadamente 15 buques de guerra.

En este contexto de tensión, un elemento crucial para Irán en el estrecho de Ormuz es su llamada 'flota fantasma'. Se trata de un conjunto de embarcaciones que emplean para comercializar el 70% de su petróleo, y que, en términos legales, no existen. Este método ilegal le permite a Irán movilizar la mayor parte de su petróleo, esquivando así las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero, desglosando los elementos clave. Esta estrategia se configura como una herramienta de guerra económica, una táctica de engaño que da vida a la 'flota fantasma'. En esta flota, participa el 18% del total de petroleros que operan a nivel mundial, y todos ellos comparten tres características esenciales.

La primera, el cambio constante de nombre, dificultando el rastreo de su historial. Para complicar aún más su localización, también cambian de bandera de manera frecuente. Por ejemplo, hoy pueden ostentar la bandera de Liberia y mañana la de Panamá. La segunda particularidad de esta flota fantasma es que los buques que la conforman carecen de seguros vigentes, y su mantenimiento suele estar descuidado, lo que a menudo desemboca en fugas de petróleo y otros incidentes. La tercera característica distintiva es que siempre están asociados a sociedades pantalla con domicilio en paraísos fiscales. Una red tan intrincada que exige una investigación exhaustiva para discernir qué buques son legítimos y cuáles no lo son.

¿Cómo se esconde una flota fantasma? Pero, ¿cómo se logra ocultar esta flota fantasma? Si un buque se dirige hacia China, puede encontrarse a mitad de camino con un petrolero y, en alta mar, transferirle la carga. En ocasiones, se mezcla el petróleo iraní con petróleo iraquí, para ser comercializado como si fuera de origen iraquí. Estas operaciones se realizan en alta mar, lo que implica considerables riesgos. Para evadir el seguimiento, apagan los sistemas de localización, navegan sin instrumentos de navegación o proporcionan ubicaciones falsas.

Además, se identifican tres rutas principales: la que transporta petróleo hacia China, la que se dirige al sudeste asiático y una tercera que se encamina hacia Siria y el Mediterráneo, para brindar apoyo a sus aliados. Otro factor que hace atractivo el uso de las flotas fantasma es su alta resistencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos. El petróleo iraní, gracias a esta estrategia, llega a Asia, lo que ha permitido al país sobrevivir económicamente, y a su vez, ha sido la base para financiar a grupos terroristas afines. Rusia, por su parte, ha replicado este sistema, y también cuenta con una red clandestina de petroleros. La diferencia radica en que para Rusia, esta flota representa un complemento a sus ventas, mientras que para Irán, es la base fundamental de su actividad económica.





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