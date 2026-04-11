Bulnes, la joya escondida de los Picos de Europa: un viaje en el tiempo entre montañas y tradición

Descubre Bulnes, un pueblo único en los Picos de Europa, con acceso a través de un funicular subterráneo y rutas de senderismo impresionantes, donde la tradición y la naturaleza se fusionan.

Enclavado en el corazón de los Picos de Europa, Bulnes es un pueblo donde el tiempo parece haberse detenido, conservando una belleza singular entre paredes de piedra y cumbres imponentes. Durante siglos, este tesoro del concejo de Cabrales permaneció aislado, accesible únicamente a través de senderos escarpados que desafiaban la montaña.

Hoy, el acceso principal es una maravilla de la ingeniería moderna: un funicular subterráneo que, en cuestión de minutos, salva un desnivel de más de 400 metros. Considerado el pueblo más incomunicado de España, Bulnes se presenta como un refugio perfecto, un lugar donde la ausencia de carreteras y la falta de cobertura móvil invitan a una desconexión total. Desde su inauguración en 2001, el funicular se ha convertido en el auténtico cordón umbilical que une Bulnes con el mundo exterior. Este sistema de transporte recorre 2.227 metros a una velocidad de 22 km/h, adentrándose en las entrañas del macizo con una pendiente del 18,19%, facilitando el acceso rápido y cómodo tanto para los visitantes como para los escasos habitantes de la aldea. El trayecto comienza en Poncebos y, en tan solo siete minutos bajo tierra, el viajero emerge en un entorno de alta montaña incomparable, dejando atrás el bullicio de la vida cotidiana. El funicular opera con una frecuencia de salida de cada media hora, con tarifas que varían según la temporada, estimándose el precio de un billete de ida y vuelta en unos 20 euros para 2026. El acceso por carretera se realiza a través de la AS-114 desde Arenas de Cabrales hasta Poncebos. Sin embargo, en los meses de verano y durante periodos de alta demanda, el acceso en coche particular está restringido. Para llegar a la base del funicular en estas fechas, es necesario utilizar los autobuses lanzadera que forman parte del Plan de Transporte Público, una iniciativa diseñada para preservar el entorno y asegurar la fluidez en el corazón de los Picos de Europa. Gracias a estas medidas de conservación, Bulnes fue reconocido en 2021 como uno de los Pueblos más Bonitos de España, consolidando su estatus como joya del patrimonio asturiano.\A pesar de la tecnología moderna, la esencia de Bulnes se respira en su sendero ancestral: el Canal del Texu. Para aquellos que prefieren el contacto directo con la naturaleza, esta ruta de cuatro kilómetros ofrece una experiencia única. El camino comienza en La Villa, pasando junto a la iglesia y su cementerio, singular por haber sido uno de los pocos del mundo techados, permitiendo entierros durante los duros inviernos. Allí descansa 'El Cuco', el primer escalador que perdió la vida en las paredes del Urriellu. El descenso hacia Poncebos, que se completa en poco más de una hora, es un auténtico museo al aire libre de la vida rural. El caminante atraviesa lugares emblemáticos como la antigua Casa Rectoral y el puente de Colines, donde una placa rinde homenaje a Bulnes como 'pueblo amigo de los montañeros'. Un punto conmovedor es el paraje de 'Las Cruces', donde cinco cruces talladas en la roca honran a los vecinos que perdieron la vida en un alud a principios del siglo XX. El recorrido finaliza cruzando el puente medieval de La Jaya, mencionado en crónicas de Alfonso X El Sabio, antes de llegar a la carretera de Poncebos. Al llegar a Bulnes, el pueblo se divide en dos núcleos: Bulnes de Abajo (La Villa), ubicado a 300 metros de la estación y donde se concentran los servicios, y Bulnes de Arriba (Barrio del Castillo), que domina el paisaje desde un cerro a unos 500 metros de La Villa. Aquí, el tiempo se mide en la maduración del queso DOP Cabrales, elaborado artesanalmente y curado en cuevas naturales como la de Colines, donde se han descubierto los restos de vida humana más antiguos del concejo. Este rincón atesora joyas del Patrimonio Cultural de Asturias como la Iglesia de San Martín, declarada Monumento Nacional en 1931, y la Torre del Castillo, reconocida como Monumento Histórico-Artístico en 1949, tesoros que hoy representan el orgullo cultural de esta comunidad montañesa.\El entorno de Bulnes lo convierte en un destino predilecto para los amantes del senderismo, ofreciendo diversas rutas de alta montaña. Una de las más destacadas es la Ruta de Bulnes al Picu Urriellu (por Camburero), un ascenso histórico y técnico de gran dificultad. Esta ruta, con un desnivel de más de 1.300 metros, sigue el antiguo cauce del glaciar más extenso de los Picos de Europa, atravesando la angosta Garganta de Balcosín y la exigente Canal de Camburero hasta alcanzar la Majada de Camburero, lugar donde pernoctaron los pioneros que escalaron el Urriellu en 1904. Tras unas cuatro horas de esfuerzo, se llega a la Vega de Urriellu (1.960 m), a los pies de la impresionante cara oeste del 'Picu'. Otra ruta emblemática es la Ruta del Cares, aunque su tramo principal une Poncebos con Caín, Bulnes se encuentra estratégicamente conectado a ella, permitiendo a los senderistas acceder a esta famosa senda desde diferentes puntos





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