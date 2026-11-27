Warren Buffett distribuye 9.225 millones de acciones entre sus fundaciones, poniendo fin a dos décadas de apoyo a la Fundación Bill y Melinda Gates.

Warren Buffett anunció oficialmente la distribución de 9.225.000 acciones de Berkshire Hathaway entre cuatro fundaciones familiares, marcando un giro definitivo en la filantropía del inversor más destacado del siglo XX. Esta decisión cierra una colaboración de dos décadas con la Fundación Bill y Melinda Gates, a la que Buffett había aportado títulos por valor de cerca de 47.900 millones de dólares entre 2006 y 2025. La mayor parte de estas acciones, algo más de 3,5 millones, irá a la Susan Thompson Buffett Foundation, mientras que el resto se repartirá equitativamente entre las instituciones de sus tres hijos: The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation.

Ruptura definitiva con la Fundación Gates

La decisión de Buffett de omitir a la institución liderada por el cofundador de Microsoft en su donación habitual de julio confirmó la interrupción de la alianza financiera más significativa del sector benéfico global. En una entrevista con CNBC, Buffett justificó esta ruptura al considerar que la relación entre Bill Gates y Jeffrey Epstein había sido de mal gusto. Aunque previamente se esperaba que su fortuna fluiría hacia la Fundación Gates, el Oráculo de Omaha determinó que sus propios hijos, Susan, Howard y Peter, quienes rondan los 70 años, están mejor preparados para gestionar el patrimonio familiar y dirigir las actividades filantrópicas con los dividendos generados.

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Crisis estructural en la filantropía global

Este movimiento coincide con la mayor transformación en la historia de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha anunciado su cierre programado para el año 2045. A diferencia de otras grandes fundaciones que buscan la perpetuidad, los fondos de Gates, valorados en cerca de 200.000 millones de dólares, deberán ser gastados en menos de dos décadas. Esta implosión tras el divorcio de los fundadores ha alterado el ecosistema, impulsando a decenas de nuevas fundaciones vinculadas a grandes fortunas empresariales a asumir un papel más activo en la gestión de miles de millones de dólares para causas benéficas diversas.

Evolución de Melinda French Gates

Melinda French Gates, quien dejó la copresidencia de la fundación familiar tras el divorcio, ha rediseñado su estrategia filantrópica creando su propia organización sin fines de lucro. Con un capital inicial de 12.500 millones de dólares, esta nueva ONG se centra exclusivamente en apoyar causas en favor de la mujer y la familia. Esta separación institucional refleja la disolución del matrimonio que fue considerado uno de los más ricos del mundo y marca el comienzo de una nueva era donde las prioridades de cada ex cónyuge se gestionan de manera independiente.

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Modelos de gestión: Fundaciones vs. Control Corporativo

Mientras algunas instituciones se desmantelan, otras consolidan su poder mediante inversiones a largo plazo. La Fundación Ford, con casi un siglo de historia, gestiona cerca de 18.000 millones de dólares invertidos en diversos activos, financiando su actividad con la rentabilidad de su fondo patrimonial. En contraste, la Fundación Novo Nordisk ejerce un control directo sobre la farmacéutica danesa, ostentando cerca de un tercio del accionariado y la mayoría de los derechos de voto. Bajo la presidencia de Lars Rebien Sorensen, esta institución utiliza sus dividendos y cartera de inversiones para garantizar la estabilidad de la empresa y financiar fines científicos y humanitarios, demostrando que algunas fundaciones operan como principales accionistas de multinacionales.

Futuro de la inversión filantrópica

El panorama actual muestra una clara divergencia entre las fundaciones que buscan maximizar la rentabilidad para sostener su actividad benéfica durante generaciones y aquellas con plazos de vencimiento definidos. La retirada de Buffett de la Fundación Gates y el cierre inminente de esta última obligan al sector a replantearse cómo se gestiona el capital de las grandes fortunas. Los nuevos modelos, como los de las fundaciones familiares de Buffett y las fundaciones corporativas con poder de voto como la de Novo Nordisk, sugieren que la próxima generación de filantropía se caracterizará por una mayor independencia familiar y un control más directo sobre los activos subyacentes.