Budweiser lanza una campaña masiva en España para la Copa Mundial de la FIFA con activaciones en tienda y eventos comunitarios

Budweiser despliega una estrategia integral en hipermercados y plazas públicas de España para conectar con los aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo una edición limitada de latas conmemorativas y concursos.

Budweiser ha lanzado una campaña integral en España con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra este año con la final prevista para el 19 de julio.

La estrategia se centra en conectar directamente con los consumidores españoles a través de una fuerte presencia en puntos de venta clave y eventos comunitarios. La activación en tienda transformará completamente la experiencia de compra en ocho hipermercados de Madrid y Barcelona, incluyendo locales de Carrefour y Alcampo.

Los establecimientos seleccionados, como los centros Carrefour Pinar C. Oeste, Aluche, Vallés y Cabrera, junto con dos Alcampo que tematizarán sus rampas mecánicas, recibirán una tematización completa en entradas principales, rampas, zonas de caja y el pasillo de cerveza. Allí, los aficionados encontrarán elementos visuales de la marca y podrán participar en dinámicas interactivas bajo el lema Compra, escanea y gana, optando a premios oficiales de la FIFA. Paralelamente, se organizarán zonas de visionado masivo en Madrid.

El 21 de junio se instalará una en el Carrefour Majadahonda, con aforo para 3.000 personas y una zona experiencial junto al Chiringuito de Jugones. Posteriormente, los días 2 o 3 de julio, se trasladará a Matadero, ampliando el aforo a 5.000 personas, sujeto a la clasificación de la selección española.

En el marco del 40 aniversario de la alianza entre Budweiser y la FIFA, la marca ha lanzado el Budweiser FIFA World Cup Anniversary Pack, una edición limitada de 11 latas de 44 cl que conmemoran la evolución del diseño visual de los mundiales desde México 1986 hasta 2026, bajo el concepto creativo Budstalgia. Cada lata incluye un código QR que da acceso a contenido histórico exclusivo y experiencias digitales inmersivas.

Además, se ha organizado un concurso: las 50 primeras personas que reúnan las 11 latas y suban una foto a la web oficial ganarán 120 latas de cerveza gratis para disfrutar durante el torneo. La campaña refleja el compromiso de Budweiser por crear momentos de celebración compartida, fusionando la pasión por el fútbol con la experiencia de la marca. LaGerma





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