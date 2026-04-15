Budweiser Desvela su Campaña Global para el Mundial con Inteligencia Artificial y Botellas de Colección

Budweiser lanza una innovadora campaña global para la Copa Mundial de la FIFA 2026, utilizando inteligencia artificial para la producción de su anuncio 'The Big Drop' y presentando botellas de edición limitada que celebran la historia del torneo.

Budweiser , una marca intrínsecamente ligada al fútbol , ha lanzado una ambiciosa campaña global para celebrar la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México a partir del 11 de junio. Dos meses antes del inicio oficial del torneo, la compañía ha desvelado una iniciativa que destaca el poder unificador del fútbol , con la inteligencia artificial (IA) jugando un papel central en su producción.

La campaña, orquestada por la agencia brasileña, es un homenaje a la larga y arraigada tradición de Budweiser como socio de la Copa Mundial de la FIFA. El anuncio principal, titulado The Big Drop, fusiona magistralmente la nostalgia con la magia generada por la IA, creando una narrativa visual cautivadora. La banda sonora del anuncio es el icónico tema You’ll Never Walk Alone de Gerry and the Pacemakers, una canción profundamente arraigada en la cultura futbolística, conocida por ser entonada con fervor por los aficionados del Liverpool FC en los estadios. Este himno resuena con la emoción y la camaradería que definen al deporte rey. El corazón de la campaña The Big Drop late al ritmo de botellas XL de Budweiser en un viaje épico alrededor del mundo. Estas botellas especiales emprenden una vibrante travesía global, utilizando una variedad de medios de transporte para llegar a los estadios donde se celebrará el próximo Mundial de Fútbol. La pregunta que cierra el anuncio, ¿Cuántos recuerdos de la Copa Mundial de la FIFA celebrarás?, invita a la reflexión y a la participación del público, incitándoles a crear sus propias experiencias memorables ligadas al torneo. Paralelamente, Budweiser lanzará botellas de edición limitada conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, que estarán disponibles en Europa, Brasil, China y otros mercados clave. Estas botellas lucen diferentes logotipos del Mundial de Fútbol que abarcan el periodo entre 1986 y 2026. Budweiser busca así despertar la curiosidad de los aficionados al balompié, animándoles a coleccionar la totalidad de estas botellas, cuyo diseño único fue concebido en estrecha colaboración con la agencia de branding JKR. La campaña representa la primera vez que Budweiser recurre a un proceso de producción completamente digital para una iniciativa de esta envergadura, demostrando su compromiso con la innovación. La singularidad de la nueva campaña global de Budweiser reside en su proceso de producción totalmente digital. Las impresionantes imágenes que componen el anuncio The Big Drop, que incluyen paisajes de desiertos, montañas majestuosas y la atmósfera electrizante de los estadios, fueron creadas por la productora brasileña Maverick, que empleó la inteligencia artificial, efectos visuales (VFX) y diversas técnicas de composición. Este enfoque integrado no solo optimizó el resultado artístico, sino que también redujo significativamente los tiempos de producción. Andre Ferezini, Director Creativo de Maverick, subraya la importancia de esta tecnología al afirmar que sin un modelo de producción como este, el anuncio simplemente no habría sido posible. «La IA forma parte del proceso, pero el resultado final es fruto de su fusión con la dirección, la artesanía y diferentes técnicas de producción», añade. Más allá del impactante anuncio y las botellas de edición limitada, la campaña de Budweiser para el Mundial se extiende a acciones de publicidad exterior y gráfica, donde se utilizan imágenes históricas del torneo para evocar la rica tradición y el legado de la Copa Mundial de la FIFA, conectando así el pasado glorioso con la emoción del presente





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