Bruxismo: La Mandíbula Tensada, Reflejo del Estrés Moderno

Descubre cómo el apretar o rechinar los dientes, conocido como bruxismo, es una señal de alerta frente al estrés. Aprende técnicas sencillas para aliviar la tensión y mejorar tu salud bucal.

El ritmo acelerado de la vida contemporánea ha propiciado la aparición de una condición que, aunque no reconocida formalmente hasta el siglo XX, ha existido siempre: el bruxismo. Este trastorno, caracterizado por el apretamiento o rechinamiento involuntario de los dientes, es mucho más que una simple cuestión de desgaste dental. Se manifiesta como una respuesta física a la tensión y presión constantes a las que se enfrenta la sociedad actual. La doctora Ana Anglada Pena, odontóloga integrativa especializada en bruxismo, problemas de sueño y ronquido y directora de la clínica A Sonreír, afirma rotundamente: el bruxismo está intrínsecamente ligado al estrés , una enfermedad cuya prevalencia ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. La doctora Anglada Pena enfatiza que la naturaleza humana no está diseñada para soportar los ritmos y exigencias actuales, lo cual tiene un impacto significativo en nuestra salud y bienestar general.

Las consecuencias del bruxismo, cuando la mandíbula se contrae de manera inconsciente, van mucho más allá de la cavidad oral. A corto plazo, se manifiestan como tensión muscular, irradiando dolor al cuello e incluso a la espalda, generando un malestar generalizado. La doctora Anglada Pena advierte sobre las consecuencias a largo plazo, que incluyen problemas musculares crónicos, erosiones y fracturas dentales, e incluso infecciones dentales debido al trauma constante. Para aliviar estos efectos, la especialista comparte técnicas sencillas y eficaces. Entre ellas, destaca el frote labial con bálsamo, movilizando suavemente la mandíbula; el masaje de la zona articular delante del oído con los dedos; y el uso del hueso de aceituna, colocándolo entre la mejilla y las muelas traseras sin morderlo, para aumentar la salivación y activar el sistema nervioso parasimpático, promoviendo la relajación. Estas prácticas ayudan a tomar conciencia de nuestra respiración, la forma en que tragamos saliva y la posición de la mandíbula, especialmente en momentos de estrés.

La postura juega un papel fundamental en el desarrollo del bruxismo, estableciendo una relación bidireccional, similar al dilema del huevo y la gallina, según la Dra. Anglada Pena, donde ambos factores se influyen mutuamente. En odontología integrativa, se considera crucial esta conexión integral. Por lo tanto, el tratamiento definitivo del bruxismo requiere una evaluación exhaustiva del estilo de vida del paciente: el ritmo, las necesidades reales para la salud y los factores desencadenantes. Incluso en casos infantiles, el estrés a menudo refleja las dinámicas familiares, por lo que abordar el ritmo de vida de los padres es esencial. La Dra. Anglada Pena concluye que combatir la tensión en la mandíbula es, en esencia, una invitación a reducir el ritmo de vida, especialmente en entornos donde la sumisión a las demandas externas, ya sea de jefes, hijos o el sistema, es predominante. Es fundamental intentar frenar esta tendencia para proteger la salud bucal y el bienestar general.





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