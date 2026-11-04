Bruselas urge a España el despliegue urgente de ERTMS ante accidentes ferroviarios graves

La Comisión Europea califica de muy preocupante los accidentes en España y exige acelerar ERTMS para garantizar la seguridad en la red ferroviaria nacional.

La Comisión Europea ha expresado su profunda preocupación por la reciente ola de accidentes ferroviarios mortales registrados en España, instando firmemente a las autoridades nacionales a acelerar la implementación del sistema de seguridad ERTMS. Adina Tzitzikostas, comisaria europea de Transportes, ha etiquetado como muy preocupante que el país haya sufrido dos catástrofes graves con numerosas víctimas fallecidas en un período de solo nueve meses.

Preocupación europea por la seguridad ferroviaria

Adina Tzitzikostas ha destacado que, aunque aún resulta prematuro determinar las causas exactas de los siniestros, la situación exige una respuesta inmediata y contundente. La funcionaria ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha mostrado su solidaridad con los heridos, reafirmando que la seguridad es un principio innegociable dentro de la política de transporte de la Unión Europea.

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La comisaria ha subrayado que la Comisión Europea mantiene una supervisión continua de la aplicación de las normas de seguridad en todos los estados miembros. Este escrutinio constante busca asegurar que España cumpla con los estándares requeridos, especialmente en un contexto donde la confianza pública en la infraestructura ferroviaria se ha visto gravemente afectada por la sucesión de tragedias recientes.

El sistema ERTMS como única solución de seguridad

Adina Tzitzikostas ha reiterado que el despliegue del ERTMS es la única vía para garantizar un alto nivel de seguridad en toda la red ferroviaria española y europea. Este sistema de gestión del tráfico ferroviario automatizado es fundamental para prevenir errores humanos y fallos técnicos que han contribuido a los accidentes recientes. La comisaria ha insistido en que sin esta tecnología, es imposible invertir de verdad en la alta velocidad ferroviaria de manera segura.

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La legislación europea establece un cronograma específico para la implantación gradual del ERTMS. En los principales corredores de la red transeuropea de transporte, el sistema debe estar plenamente operativo para el año 2030. Para el resto de la red ferroviaria, el plazo de implementación se extiende hasta 2050, marcando una hoja de ruta clara pero ambiciosa para la modernización de las infraestructuras.

Asistencia técnica de la Agencia Ferroviaria de la UE

La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) ha sido destinada a prestar asistencia técnica en la investigación del accidente ocurrido en Urda, tal como fue solicitado por el gobierno español. Esta colaboración busca aportar expertise especializado para comprender las causas del siniestro y evitar recurrencias futuras. La investigación está siendo liderada por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT).

La comisaria ha aclarado que, aunque se está proporcionando ayuda técnica, la investigación sigue en curso y es importante esperar a los resultados oficiales antes de extraer conclusiones definitivas. No obstante, la intervención de la ERA refleja la voluntad de la Comisión Europea de reforzar las competencias de este organismo para que pueda intervenir de manera más efectiva en materia de seguridad ferroviaria en todo el territorio comunitario.

Este enfoque integral busca no solo investigar las causas inmediatas de los accidentes, sino también reforzar el marco regulatorio y operativo a largo plazo. La presión de Bruselas sobre Madrid para acelerar el despliegue tecnológico es parte de una estrategia más amplia para elevar los estándares de seguridad en toda Europa, aprendiendo de experiencias anteriores y evitando que los plazos establecidos se retrasen nuevamente.