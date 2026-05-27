Bruselas propone reservar dos tercios del espectro satelital para operadores europeos tras 2027

La Comisión Europea presenta un plan para reducir la dependencia de Starlink y Amazon, reservando la mayor parte de la banda de 2 GHz para empresas de la UE, con un tercio para usos gubernamentales.

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reorganizar el espectro satelital en la banda de 2 GHz, con el objetivo de reducir la dependencia de empresas estadounidenses como Starlink y Amazon.

La iniciativa, anunciada este miércoles por la vicepresidenta Henna Virkkunen, busca fortalecer la soberanía tecnológica y la seguridad de la Unión Europea. Según el plan, dos tercios del espectro se reservarán para operadores europeos a partir de 2027, mientras que un tercio se destinará a usos gubernamentales y de defensa, gestionados exclusivamente por compañías comunitarias. La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el control extranjero de infraestructuras críticas.

Bruselas considera que el acceso a la banda de 2 GHz es estratégico para servicios como el internet satelital directo al móvil, el Internet de las Cosas y las comunicaciones de emergencia. Actualmente, los operadores estadounidenses EchoStar y Viasat poseen licencias en esta banda, que expiran en 2027. La Comisión plantea prorrogar estas licencias por dos años, pero sin posibilidad de transferencia a otras empresas, para facilitar la transición hacia un mercado más europeo. La decisión ha generado reacciones encontradas.

Mientras que desde la Comisión se defiende como una medida justa y transparente, algunos analistas señalan posibles tensiones comerciales con Estados Unidos. Sin embargo, Virkkunen ha recordado que la administración estadounidense ya reservó este mismo espectro exclusivamente para empresas de su país, dejando fuera a competidores europeos. La propuesta deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, y se espera que entre en vigor antes de 2028.

La banda de 2 GHz es clave para el desarrollo de servicios satelitales de nueva generación. Con esta medida, la UE pretende no solo garantizar la seguridad de sus comunicaciones, sino también impulsar la competitividad de sus empresas en un sector dominado por gigantes estadounidenses. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos europeos por crear una infraestructura digital propia, como el proyecto IRIS, la alternativa europea a Starlink.

De esta forma, Bruselas busca equilibrar la apertura comercial con la protección de sus intereses estratégicos





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