Bruselas intensifica la lucha contra el blanqueo: la banca privada en el punto de mira

La UE refuerza la vigilancia contra el blanqueo de capitales, especialmente en la banca privada, con nuevas regulaciones que obligan a las entidades financieras a extremar las precauciones con clientes de alto patrimonio.

La Unión Europea intensifica su lucha contra el blanqueo de capitales , poniendo el foco en las entidades financieras y, en particular, en la banca privada . Bruselas ha anunciado nuevas regulaciones destinadas a fortalecer la vigilancia sobre los clientes con grandes patrimonios, estableciendo un umbral que obligará a las entidades a extremar las precauciones.

Esta ofensiva regulatoria se enmarca en un esfuerzo más amplio por combatir el crimen financiero y proteger la integridad del sistema económico europeo. La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) será la encargada de implementar estas nuevas medidas, que entrarán en vigor a partir de julio del próximo año. El Sepblac, el organismo supervisor español, ha advertido durante años sobre los riesgos inherentes a la banca privada en relación con el blanqueo, subrayando la vulnerabilidad de estos servicios ante posibles actividades ilícitas. La regulación actual ya reconoce la mayor exposición a riesgos de los bancos especializados en gestión de patrimonios, lo que justifica la necesidad de un enfoque más riguroso y exhaustivo. Se espera que estas medidas no solo mejoren la capacidad de detección de actividades sospechosas, sino que también refuercen la confianza en el sistema financiero.\El punto clave de la nueva regulación es el establecimiento de un umbral de 50 millones de euros en patrimonio, a partir del cual las entidades financieras deberán intensificar la vigilancia sobre sus clientes. Aunque no se exigirá una justificación pormenorizada del origen de cada euro, las entidades deberán evaluar por sí mismas si un cliente supera este umbral y, en consecuencia, activar mecanismos de control más estrictos. La AMLA publicará una guía metodológica en 2027 para orientar a las entidades en este proceso. El reglamento europeo, si bien no define explícitamente el concepto de “banca privada”, sí señala directamente las actividades de gestión de activos para personas con altos niveles de riqueza como áreas de mayor riesgo. Esto implica que, para estos clientes, se deberán aplicar medidas reforzadas, incluyendo una mayor diligencia debida y un escrutinio más profundo de las operaciones. El texto legal también aborda la cuestión de la titularidad real de los activos, exigiendo mayor transparencia en la identificación de las personas que controlan estructuras financieras complejas. En España, la banca privada gestiona un patrimonio que supera el billón de euros, lo que subraya la importancia de estas nuevas regulaciones y el impacto que tendrán en el sector. A nivel interno, el reglamento se centra en varios puntos claves como la adaptación de las entidades financieras a nuevos requisitos. Se exigirá a las entidades que establezcan medidas específicas para atenuar los riesgos asociados a los servicios personalizados ofrecidos, que obtengan información adicional sobre el origen de los fondos y que creen barreras para proteger a las unidades de cumplimiento normativo de posibles manipulaciones.\La aplicación de estas nuevas normas implicará cambios significativos en la operativa de las entidades financieras y en la forma en que se relacionan con sus clientes. Aunque las entidades ya exigen, en muchos casos, información sobre el origen de los fondos, la nueva regulación obligará a una evaluación más sistemática y rigurosa del riesgo del cliente. La gobernanza, la valoración del riesgo y las señales de alerta serán aspectos clave en el cumplimiento de estas nuevas exigencias. La regulación europea también introduce un nuevo criterio: cuando se gestionen activos por un importe igual o superior a cinco millones de euros para clientes con un patrimonio superior a 50 millones, se deberá reforzar la vigilancia antiblanqueo. Esto implica, entre otras cosas, obtener información adicional sobre el origen de los fondos y establecer medidas específicas para atenuar los riesgos asociados a los servicios ofrecidos. En la práctica, esto podría traducirse en un aumento de la documentación requerida a los clientes, una mayor frecuencia de las revisiones de las operaciones y una mayor atención a las señales de alerta. El objetivo final es reducir el riesgo de que el sistema financiero sea utilizado para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, protegiendo así la integridad del mercado único europeo y la confianza de los inversores. La norma busca asegurar una mayor transparencia y trazabilidad en las operaciones financieras, dificultando la utilización de la banca privada para actividades ilícitas. La implementación de estas medidas requerirá un esfuerzo significativo por parte de las entidades financieras, pero se espera que contribuya a fortalecer la estabilidad y la reputación del sector





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